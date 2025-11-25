ETV Bharat / Videos

Live: అయోధ్య శ్రీరామాలయంలో పవిత్ర ధ్వజారోహణం - ప్రత్యక్షప్రసారం - LIVE FROM AYODHYA RAMALAYAM

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 10:27 AM IST

Modi Participating Ayodhya sri ramalayam Dwajarohanam : అయోధ్య శ్రీరామాలయంలో పవిత్ర ధ్వజారోహణం కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. ధ్వజారోహణం కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. రామ్​లల్లా మందిరాన్ని దర్శించి ప్రత్యేక పూజలను ప్రధాని చేశారు. రామ్​లల్లా మందిర శిఖరంపై ప్రధాని మోదీ ధ్వజారోహణం చేశారు. అంతకు ముందు సప్తర్షి మందిరానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేరుకున్నారు. సప్తర్షి మందిర దర్శనాంతరం శేషావతార మందిరానికి వెళ్లారు. అయోధ్య రామయ్య సన్నిధి 100 టన్నుల పూలతో ముస్తాబైంది. అభిజిత్​ ముహూర్తంలో ధ్వజారోహణం చేశారు. ధర్మధ్వజంపై శ్రీరాముడు, సూర్యుడు, ఓం, కోవిదర చెట్టు చిహ్నాలు ఉన్నాయి. జెండాపా రాముడి తేజస్సును, శౌర్యాన్ని సూచించేలా చిహ్నాలు ఉన్నాయి. రామదర్బార్​ను మొదటి అంతస్తులో ప్రతిష్ఠించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ అపూర్వ ఘట్టానికి 7 వేల మంది ప్రత్యేక అతిథులు హాజరు కానున్నారు. అయోధ్యలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను అధికార యంత్రాంగం చేసింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిందాం.

FLAG HOISTING IN AYODHYA RAMALAYAM
AYODHYA FLAG HOISTING
అయోధ్యలో ధ్వజారోహణం
AYODHYA SRI RAMALAYAM DWAJAROHANAM
LIVE FROM AYODHYA RAMALAYAM

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

