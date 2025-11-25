Live: అయోధ్య శ్రీరామాలయంలో పవిత్ర ధ్వజారోహణం - ప్రత్యక్షప్రసారం - LIVE FROM AYODHYA RAMALAYAM
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 10:27 AM IST
Modi Participating Ayodhya sri ramalayam Dwajarohanam : అయోధ్య శ్రీరామాలయంలో పవిత్ర ధ్వజారోహణం కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. ధ్వజారోహణం కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. రామ్లల్లా మందిరాన్ని దర్శించి ప్రత్యేక పూజలను ప్రధాని చేశారు. రామ్లల్లా మందిర శిఖరంపై ప్రధాని మోదీ ధ్వజారోహణం చేశారు. అంతకు ముందు సప్తర్షి మందిరానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేరుకున్నారు. సప్తర్షి మందిర దర్శనాంతరం శేషావతార మందిరానికి వెళ్లారు. అయోధ్య రామయ్య సన్నిధి 100 టన్నుల పూలతో ముస్తాబైంది. అభిజిత్ ముహూర్తంలో ధ్వజారోహణం చేశారు. ధర్మధ్వజంపై శ్రీరాముడు, సూర్యుడు, ఓం, కోవిదర చెట్టు చిహ్నాలు ఉన్నాయి. జెండాపా రాముడి తేజస్సును, శౌర్యాన్ని సూచించేలా చిహ్నాలు ఉన్నాయి. రామదర్బార్ను మొదటి అంతస్తులో ప్రతిష్ఠించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ అపూర్వ ఘట్టానికి 7 వేల మంది ప్రత్యేక అతిథులు హాజరు కానున్నారు. అయోధ్యలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను అధికార యంత్రాంగం చేసింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిందాం.
