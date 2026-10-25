LIVE : ప్రధాని మోదీ 139వ మన్ కీ బాత్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 25, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 11:31 AM IST
Prime Minister Modi Mann Ki Baat : 139వ మన్ కీ బాత్ ఎపిసోడ్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. అనేక విషయాలపై ఆయన ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈటీవీ భారత్ లైవ్ ద్వారా వీక్షిద్దాం. మోదీ ప్రజలతో ఏదో ఒక రూపంలో ప్రజలతో తన మనసులోని భావాలను వ్యక్తీకరించేందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్న వినూత్న కార్యక్రమం మన్ కీ బాత్. టీవీ ప్రపంచం ముందు రేడియో వెలవెలబోతున్న తరుణంలో ఆయన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ కోసం ఆకాశవాణిని ఎంచుకొని ప్రధాని మోదీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు. 2014 అక్టోబర్ 3న విజయదశమి నాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అభివృద్ధిలో భారత్ను ప్రపంచ స్థాయిలో నెం.1 తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కల్పిస్తామని వివరిస్తున్నారు. మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పలు అంశాలను వివరిస్తున్నారు. పలు అంశాలపై మన్కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు.
Prime Minister Modi Mann Ki Baat : 139వ మన్ కీ బాత్ ఎపిసోడ్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. అనేక విషయాలపై ఆయన ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈటీవీ భారత్ లైవ్ ద్వారా వీక్షిద్దాం. మోదీ ప్రజలతో ఏదో ఒక రూపంలో ప్రజలతో తన మనసులోని భావాలను వ్యక్తీకరించేందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్న వినూత్న కార్యక్రమం మన్ కీ బాత్. టీవీ ప్రపంచం ముందు రేడియో వెలవెలబోతున్న తరుణంలో ఆయన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ కోసం ఆకాశవాణిని ఎంచుకొని ప్రధాని మోదీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు. 2014 అక్టోబర్ 3న విజయదశమి నాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అభివృద్ధిలో భారత్ను ప్రపంచ స్థాయిలో నెం.1 తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కల్పిస్తామని వివరిస్తున్నారు. మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పలు అంశాలను వివరిస్తున్నారు. పలు అంశాలపై మన్కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు.