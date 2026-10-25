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LIVE : ప్రధాని మోదీ 139వ మన్​ కీ బాత్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం

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మన్​ కీ బాత్​లో ప్రధాని మోదీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2026 at 11:03 AM IST

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Updated : October 25, 2026 at 11:31 AM IST

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Prime Minister Modi Mann Ki Baat : 139వ మన్‌ కీ బాత్‌ ఎపిసోడ్​లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. అనేక విషయాలపై ఆయన ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈటీవీ భారత్ లైవ్​ ద్వారా వీక్షిద్దాం. మోదీ ప్రజలతో ఏదో ఒక రూపంలో ప్రజలతో తన మనసులోని భావాలను వ్యక్తీకరించేందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్న వినూత్న కార్యక్రమం మన్​ కీ బాత్. టీవీ ప్రపంచం ముందు రేడియో వెలవెలబోతున్న తరుణంలో ఆయన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ కోసం ఆకాశవాణిని ఎంచుకొని ప్రధాని మోదీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు. 2014 అక్టోబర్‌ 3న విజయదశమి నాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అభివృద్ధిలో భారత్​ను ప్రపంచ స్థాయిలో నెం.1 తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కల్పిస్తామని వివరిస్తున్నారు. మన్​ కీ బాత్​ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పలు అంశాలను వివరిస్తున్నారు. పలు అంశాలపై మన్​కీ బాత్​ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. 

Prime Minister Modi Mann Ki Baat : 139వ మన్‌ కీ బాత్‌ ఎపిసోడ్​లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. అనేక విషయాలపై ఆయన ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈటీవీ భారత్ లైవ్​ ద్వారా వీక్షిద్దాం. మోదీ ప్రజలతో ఏదో ఒక రూపంలో ప్రజలతో తన మనసులోని భావాలను వ్యక్తీకరించేందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్న వినూత్న కార్యక్రమం మన్​ కీ బాత్. టీవీ ప్రపంచం ముందు రేడియో వెలవెలబోతున్న తరుణంలో ఆయన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ కోసం ఆకాశవాణిని ఎంచుకొని ప్రధాని మోదీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు. 2014 అక్టోబర్‌ 3న విజయదశమి నాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అభివృద్ధిలో భారత్​ను ప్రపంచ స్థాయిలో నెం.1 తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కల్పిస్తామని వివరిస్తున్నారు. మన్​ కీ బాత్​ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పలు అంశాలను వివరిస్తున్నారు. పలు అంశాలపై మన్​కీ బాత్​ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. 

Last Updated : October 25, 2026 at 11:31 AM IST

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TAGGED:

MANN KI BAAT LIVE
PRIME MINISTER MODI

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