ETV Bharat / Videos

LIVE : ప్రధాని మోదీ 139వ మన్​ కీ బాత్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ప్రధాని మోదీ 139వ మన్​ కీ బాత్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 25, 2026 at 11:16 AM IST

|

Updated : October 25, 2026 at 11:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Prime Minister Modi Mann Ki Baat : 139వ మన్‌ కీ బాత్‌ ఎపిసోడ్​లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. అనేక విషయాలపై ఆయన ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈటీవీ భారత్ లైవ్​ ద్వారా వీక్షిద్దాం. మోదీ ప్రజలతో ఏదో ఒక రూపంలో ప్రజలతో తన మనసులోని భావాలను వ్యక్తీకరించేందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్న వినూత్న కార్యక్రమం మన్​ కీ బాత్. టీవీ ప్రపంచం ముందు రేడియో వెలవెలబోతున్న తరుణంలో ఆయన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ కోసం ఆకాశవాణిని ఎంచుకొని ప్రధాని మోదీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు. 2014 అక్టోబర్‌ 3న విజయదశమి నాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అభివృద్ధిలో భారత్​ను ప్రపంచ స్థాయిలో నెం.1 తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కల్పిస్తామని వివరిస్తున్నారు. మన్​ కీ బాత్​ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పలు అంశాలను వివరిస్తున్నారు. పలు అంశాలపై మన్​కీ బాత్​ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. 

Prime Minister Modi Mann Ki Baat : 139వ మన్‌ కీ బాత్‌ ఎపిసోడ్​లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. అనేక విషయాలపై ఆయన ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈటీవీ భారత్ లైవ్​ ద్వారా వీక్షిద్దాం. మోదీ ప్రజలతో ఏదో ఒక రూపంలో ప్రజలతో తన మనసులోని భావాలను వ్యక్తీకరించేందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్న వినూత్న కార్యక్రమం మన్​ కీ బాత్. టీవీ ప్రపంచం ముందు రేడియో వెలవెలబోతున్న తరుణంలో ఆయన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ కోసం ఆకాశవాణిని ఎంచుకొని ప్రధాని మోదీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు. 2014 అక్టోబర్‌ 3న విజయదశమి నాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అభివృద్ధిలో భారత్​ను ప్రపంచ స్థాయిలో నెం.1 తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కల్పిస్తామని వివరిస్తున్నారు. మన్​ కీ బాత్​ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పలు అంశాలను వివరిస్తున్నారు. పలు అంశాలపై మన్​కీ బాత్​ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. 

Last Updated : October 25, 2026 at 11:48 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MANN KI BAAT LIVE
PRIME MINISTER MODI LIVE
MODI MANN KI BAAT LIVE
మోదీ 139వ మన్‌ కీ బాత్‌
మన్‌ కీ బాత్‌ ప్రత్యక్షప్రసారం

ఇలాంటి కథనాలు

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం

LIVE : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 24, 2026 at 12:57 PM IST
mysore dussehra celebrations

LIVE: మైసూరులో దసరా ఉత్సవాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 21, 2026 at 2:31 PM IST
Police Martyrs Day 2026

LIVE : విజయవాడలో పోలీసుల అమరుల సంస్మరణ దినోత్సవం - హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు

October 21, 2026 at 7:47 AM IST
Vijayawada Utsav 2.0 Closing Ceremony

LIVE: విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.O ముగింపు ఉత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 20, 2026 at 6:39 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.