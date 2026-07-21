వర్షాల కోసం వైదిక అనుష్ఠానం - చిలుకూరు ఆలయ పండితుల వరుణ జపం - VARUNA JAPAM AT OSMANSAGAR
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Published : July 21, 2026 at 1:52 PM IST
Chilkuru Balaji Temple Priests Prayers for Rain : వర్షాలు కురిసి ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ హైదరాబాద్ చిలుకూరు బాలాజీ దేవాలయ పండితులు వరుణ జపం నిర్వహించారు. గండిపేట జలాశయ నీటిలో వైదిక అనుష్ఠానం చేశారు. ప్రత్యేక కలశం పట్టుకుని చెరువు వద్ద పూజా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు లక్ష్మీనరసింహన్ నేతృత్వంలో వరుణ జపం చేసి 108 సార్లు వరుణ జప మంత్రాలు చదివారు. వర్షాభావం దృష్ట్యా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఇప్పటికైనా వానలు కురవాలని అర్చకులు కోరుకున్నారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి పూజ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలోని చెరువులు, నదులు, జలాశయాలు నిండిపోవాలని, పంటలు పునరుజ్జీవం పొందాలని, రైతాంగం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు. యావత్తు లోకక్షేమం చేకూరాలని ఈ మహా ప్రార్థన నిర్వహించినట్లు పూజారులు వెల్లడించారు. గతంలో వర్షాలు పడకపోతే 2019లో వరుణ జపం చేశామని సమృద్ధిగా వానలు కురిశాయని తెలిపారు. ఇవాళ ఎంతో నియమ నిష్టలతో చేసిన వరుణ జపంతో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయని పండితులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
Chilkuru Balaji Temple Priests Prayers for Rain : వర్షాలు కురిసి ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ హైదరాబాద్ చిలుకూరు బాలాజీ దేవాలయ పండితులు వరుణ జపం నిర్వహించారు. గండిపేట జలాశయ నీటిలో వైదిక అనుష్ఠానం చేశారు. ప్రత్యేక కలశం పట్టుకుని చెరువు వద్ద పూజా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు లక్ష్మీనరసింహన్ నేతృత్వంలో వరుణ జపం చేసి 108 సార్లు వరుణ జప మంత్రాలు చదివారు. వర్షాభావం దృష్ట్యా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఇప్పటికైనా వానలు కురవాలని అర్చకులు కోరుకున్నారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి పూజ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలోని చెరువులు, నదులు, జలాశయాలు నిండిపోవాలని, పంటలు పునరుజ్జీవం పొందాలని, రైతాంగం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు. యావత్తు లోకక్షేమం చేకూరాలని ఈ మహా ప్రార్థన నిర్వహించినట్లు పూజారులు వెల్లడించారు. గతంలో వర్షాలు పడకపోతే 2019లో వరుణ జపం చేశామని సమృద్ధిగా వానలు కురిశాయని తెలిపారు. ఇవాళ ఎంతో నియమ నిష్టలతో చేసిన వరుణ జపంతో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయని పండితులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.