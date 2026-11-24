భారీగా పెరిగిన బియ్యం ధర - రూ.1300కే 26 కిలోలు ఇస్తున్న సర్కార్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 2:00 PM IST
Demand For Ration Rice In Public : ఈ సంవత్సరం ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలో గణనీయమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. వర్షాలు సకాలంలో కురవకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర నష్టాలను చవిచూశారు. ఈ దృగ్విషయం రైతులనే కాకుండా సకల జీవరాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది. ధరలలో వచ్చిన తీవ్ర పెరుగుదల ఈ పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తోంది. బియ్యం ధరలు అకస్మాత్తుగా పెరగడంతో వినియోగదారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తున్న నాణ్యమైన బియ్యం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కడప జిల్లాలోని మైదుకూరు మార్కెట్ కమిటీ వద్ద అధికారులు ఈ బియ్యాన్ని పంపిణీ చేయడం ప్రారంభించగా వినియోగదారులు తమ రేషన్ కార్డులు, ఆధార్ కార్డులతో క్యూ కట్టారు. బహిరంగ మార్కెట్లో 26 కిలోల బియ్యం బస్తా ధర ప్రస్తుతం రూ.2,100గా ఉండగా ప్రభుత్వం దీనిని కేవలం రూ.1,300కే అందిస్తుండటంతో, తక్కువ ఆదాయం కలిగిన ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి ఈ బియ్యాన్ని తీసుకుంటున్నారు. బియ్యం బస్తాలను తీసుకువెళ్తున్న లబ్ధిదారుల ముఖాల్లో సంతృప్తి కనిపించింది. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక బస్తా మాత్రమే అందజేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
Demand For Ration Rice In Public : ఈ సంవత్సరం ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలో గణనీయమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. వర్షాలు సకాలంలో కురవకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర నష్టాలను చవిచూశారు. ఈ దృగ్విషయం రైతులనే కాకుండా సకల జీవరాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది. ధరలలో వచ్చిన తీవ్ర పెరుగుదల ఈ పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తోంది. బియ్యం ధరలు అకస్మాత్తుగా పెరగడంతో వినియోగదారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తున్న నాణ్యమైన బియ్యం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కడప జిల్లాలోని మైదుకూరు మార్కెట్ కమిటీ వద్ద అధికారులు ఈ బియ్యాన్ని పంపిణీ చేయడం ప్రారంభించగా వినియోగదారులు తమ రేషన్ కార్డులు, ఆధార్ కార్డులతో క్యూ కట్టారు. బహిరంగ మార్కెట్లో 26 కిలోల బియ్యం బస్తా ధర ప్రస్తుతం రూ.2,100గా ఉండగా ప్రభుత్వం దీనిని కేవలం రూ.1,300కే అందిస్తుండటంతో, తక్కువ ఆదాయం కలిగిన ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి ఈ బియ్యాన్ని తీసుకుంటున్నారు. బియ్యం బస్తాలను తీసుకువెళ్తున్న లబ్ధిదారుల ముఖాల్లో సంతృప్తి కనిపించింది. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక బస్తా మాత్రమే అందజేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.