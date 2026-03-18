మామిడి ఆకుల కట్ట రూ.50, మామిడి కాయలు రూ.50 - ఉగాది పచ్చడి ఖర్చు బాగా పెరిగింది - PRICE INCREASE IN MARKETS
Published : March 18, 2026 at 6:40 PM IST
Price Increase In Markets On The Occasion Of Ugadi Festival : ఉగాది అంటే తెలుగు సంవత్సరాది షడ్రుచుల సమ్మేళనం. పండుగ వస్తుందంటే చాలు మామిడి తోరణాలు ఉగాది పచ్చడి తీయని బొబ్బట్ల ఘుమఘుమలు.. ఇలా ఎన్నో ఈ పండుగ ప్రత్యేకతలు. పండుగ సమీపిస్తుండటంతో మార్కెట్లన్నీ ఇప్పటికే సందడిగా మారాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే మామిడి ఆకులు, వేప పూత, మామిడి కాయలు సులభంగా లభిస్తాయి. కానీ నగరాల్లో అవి దొరకడం కష్టంగా ఉండటంతో పూల మార్కెట్లలో ఉగాది కొనుగోళ్లు జోరందుకున్నాయి. హైదరాబాద్ నగరంలోని గుడిమల్కాపుర్ మార్కెట్, అఫ్జల్ గంజ్ మార్కెట్ ప్రాంతాలు కొనుగోలుదారులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. ఉగాది పండుగకు సంబంధించిన వస్తువులు కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రజలు భారీగా తరలివస్తున్నారు. మామిడి ఆకుల కట్ట రూ.50, మామిడి కాయలు రూ.50, వేప పూత రూ.30 లకు పైగానే విక్రయిస్తున్నారు. బంతి పూలు కేజీ రూ.60, రోజా పూలు, చామంతులు రూ.150 లకు పైగా ధర పలుకుతున్నాయి. పండుగ నేపథ్యంలో సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే ధరలు కాస్త పెరిగాయని విక్రయదారులు చెబుతున్నారు.
