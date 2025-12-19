LIVE : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ల సదస్సు - ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రపతి - PRESIDENT DROUPADI MURMU LIVE
Published : December 19, 2025 at 11:04 AM IST|
Updated : December 19, 2025 at 11:46 AM IST
President Droupadi Murmu Visit Ramoji Film City Live : రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము శీతాకాలం విడిది కోసం హైదరాబాద్లోని బొల్లారం రాష్ట్రపతి నిలయానికి విచ్చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ముర్ము ఇవాళ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని సందర్శించారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో నిర్వహిస్తున్న పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ల సదస్సుకు రాష్ట్రపతి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై సదస్సులో చర్చించనున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాలు అవలంభిస్తున్న విధానాలు, పరస్పర సహకారంపై చర్చ సాగనుంది.
ఈ సదస్సు అనంతరం రాష్ట్రపతి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించనున్నారు. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజులపాటు సదస్సు జరగనుంది. రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా ప్రత్యేక భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. నో ఫ్లై, నో డ్రోన్ జోన్గా రాచకొండ సీపీ సుధీర్బాబు ప్రకటించారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా ఉప్పల్ మార్గంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. నాగోల్, ఉప్పల్, సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి.
