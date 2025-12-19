ETV Bharat / Videos

LIVE : రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్ల సదస్సు - ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రపతి - PRESIDENT DROUPADI MURMU LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 11:04 AM IST

|

Updated : December 19, 2025 at 11:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

President Droupadi Murmu Visit Ramoji Film City Live : రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము శీతాకాలం విడిది కోసం హైదరాబాద్​లోని బొల్లారం రాష్ట్రపతి నిలయానికి విచ్చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ముర్ము ఇవాళ రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీని సందర్శించారు. రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో నిర్వహిస్తున్న పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్ల సదస్సుకు రాష్ట్రపతి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్లు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై సదస్సులో చర్చించనున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాలు అవలంభిస్తున్న విధానాలు, పరస్పర సహకారంపై చర్చ సాగనుంది.

ఈ సదస్సు అనంతరం రాష్ట్రపతి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీని సందర్శించనున్నారు. తెలంగాణ పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజులపాటు సదస్సు జరగనుంది. రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా ప్రత్యేక భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. నో ఫ్లై, నో డ్రోన్​ జోన్​గా రాచకొండ సీపీ సుధీర్​బాబు ప్రకటించారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా ఉప్పల్​ మార్గంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకు ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు విధించారు. నాగోల్​, ఉప్పల్​, సర్వే ఆఫ్​ ఇండియా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి.

President Droupadi Murmu Visit Ramoji Film City Live : రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము శీతాకాలం విడిది కోసం హైదరాబాద్​లోని బొల్లారం రాష్ట్రపతి నిలయానికి విచ్చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ముర్ము ఇవాళ రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీని సందర్శించారు. రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో నిర్వహిస్తున్న పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్ల సదస్సుకు రాష్ట్రపతి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్లు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై సదస్సులో చర్చించనున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాలు అవలంభిస్తున్న విధానాలు, పరస్పర సహకారంపై చర్చ సాగనుంది.

ఈ సదస్సు అనంతరం రాష్ట్రపతి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీని సందర్శించనున్నారు. తెలంగాణ పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజులపాటు సదస్సు జరగనుంది. రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా ప్రత్యేక భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. నో ఫ్లై, నో డ్రోన్​ జోన్​గా రాచకొండ సీపీ సుధీర్​బాబు ప్రకటించారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా ఉప్పల్​ మార్గంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకు ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు విధించారు. నాగోల్​, ఉప్పల్​, సర్వే ఆఫ్​ ఇండియా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి.

Last Updated : December 19, 2025 at 11:46 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI FILM CITY LIVE
PRESIDENT VISIT RAMOJI FILM CITY
రాష్ట్రపతి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ టూర్​
PUBLIC SERVICE COMMISSIONS CONF
PRESIDENT DROUPADI MURMU LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM REVANTH REDDY LIVE

LIVE : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం

December 18, 2025 at 4:41 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025

LIVE : మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 17, 2025 at 2:02 PM IST
Telangana Elections 2025

LIVE : తెలంగాణలో మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 17, 2025 at 6:59 AM IST
SP BALASUBRAHMANYAM

LIVE : రవీంద్రభారతి ప్రాంగణంలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహావిష్కరణ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 15, 2025 at 4:27 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.