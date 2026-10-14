LIVE: విజయవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:08 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 7:51 PM IST
President Droupadi Murmu visit Indrakeeladri Live : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పాల్గొన్నారు. నేడు మహాచండీ దేవి అలంకరణ రోజున అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇవాళ రాత్రి 7.10 గం.కు ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకోని, రాత్రి 7.40 కి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. దుర్గమ్మ సన్నిధిలో రాష్ట్రపతి ముర్ము అరగంటపాటు ఉన్నారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా అరగంటపాటు దర్శనాలు నిలిపివేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి పర్యటనకు సంబంధించి భద్రతా ఏర్పాట్లను ఆలయ అధికారులు పకడ్బందీగా చేపట్టారు. రేపు(15న) పున్నమి ఘాట్లో నిర్వహించే సరస్ మేళాలో ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొంటారు. అనంతరం స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, లఖ్పతి దీదీలతో కలిసి విందులో పాల్గొని మధ్యాహ్నం గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి దిల్లీకి తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. రాష్ట్రపతి పర్యటనలో ఎలాంటి లోపాలకు తావులేకుండా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సీఎస్ సాయిప్రసాద్ ఆదేశించారు. అలాగే 14, 15 తేదీల్లో రాష్ట్రపతి పర్యటన సందర్భంగా ప్రోటోకాల్ నిబంధనలను తూచా తప్పకుండా పాటించాలని, నిమిషాల వారీగా నిర్దేశించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం కార్యక్రమాలు సకాలంలో పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
President Droupadi Murmu visit Indrakeeladri Live : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పాల్గొన్నారు. నేడు మహాచండీ దేవి అలంకరణ రోజున అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇవాళ రాత్రి 7.10 గం.కు ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకోని, రాత్రి 7.40 కి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. దుర్గమ్మ సన్నిధిలో రాష్ట్రపతి ముర్ము అరగంటపాటు ఉన్నారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా అరగంటపాటు దర్శనాలు నిలిపివేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి పర్యటనకు సంబంధించి భద్రతా ఏర్పాట్లను ఆలయ అధికారులు పకడ్బందీగా చేపట్టారు. రేపు(15న) పున్నమి ఘాట్లో నిర్వహించే సరస్ మేళాలో ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొంటారు. అనంతరం స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, లఖ్పతి దీదీలతో కలిసి విందులో పాల్గొని మధ్యాహ్నం గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి దిల్లీకి తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. రాష్ట్రపతి పర్యటనలో ఎలాంటి లోపాలకు తావులేకుండా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సీఎస్ సాయిప్రసాద్ ఆదేశించారు. అలాగే 14, 15 తేదీల్లో రాష్ట్రపతి పర్యటన సందర్భంగా ప్రోటోకాల్ నిబంధనలను తూచా తప్పకుండా పాటించాలని, నిమిషాల వారీగా నిర్దేశించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం కార్యక్రమాలు సకాలంలో పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు.