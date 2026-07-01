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LIVE : ఏపీ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం తొలి స్మాతకోత్సవ సభలో రాష్ట్రపతి ముర్ము - ప్రత్యక్షప్రసారం - రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పర్యటన

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President Murmu Anantapur District Tour Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 11:33 AM IST

|

Updated : July 1, 2026 at 12:21 PM IST

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President Murmu Anantapur District Tour Live : ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం తొలి స్మాతకోత్సవానికి సిద్ధమైంది. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రం మండలం జంతులూరు వద్ద కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో పాటు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్​తో పాటు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు. 2020 నుంచి 2026 విద్యా సంవత్సరం వరకు ఉత్తీర్ణులైన 12వందల 68 మంది విద్యార్థులకు పట్టాలను ప్రదానం చేయనున్నారు. 23 రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నారు. కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం స్నాతకోత్సవం నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి హెలిప్యాడ్‌ నుంచి సభా వేదిక వద్దకు వచ్చే వరకూ అధికారులు కాన్వాయ్‌ మాక్‌ డ్రిల్‌ నిర్వహించారు. కేంద్ర బలగాలు వర్సిటీ ప్రాంగణాన్ని ఇప్పటికే ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయని, వర్సిటీ చుట్టుపక్కల 5 కి.మీ మేర రెడ్‌జోన్, నో ఫ్లైయింగ్‌ జోన్‌గా ప్రకటించామని ఎస్పీ జగదీశ్‌ వివరించారు.

President Murmu Anantapur District Tour Live : ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం తొలి స్మాతకోత్సవానికి సిద్ధమైంది. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రం మండలం జంతులూరు వద్ద కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో పాటు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్​తో పాటు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు. 2020 నుంచి 2026 విద్యా సంవత్సరం వరకు ఉత్తీర్ణులైన 12వందల 68 మంది విద్యార్థులకు పట్టాలను ప్రదానం చేయనున్నారు. 23 రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నారు. కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం స్నాతకోత్సవం నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి హెలిప్యాడ్‌ నుంచి సభా వేదిక వద్దకు వచ్చే వరకూ అధికారులు కాన్వాయ్‌ మాక్‌ డ్రిల్‌ నిర్వహించారు. కేంద్ర బలగాలు వర్సిటీ ప్రాంగణాన్ని ఇప్పటికే ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయని, వర్సిటీ చుట్టుపక్కల 5 కి.మీ మేర రెడ్‌జోన్, నో ఫ్లైయింగ్‌ జోన్‌గా ప్రకటించామని ఎస్పీ జగదీశ్‌ వివరించారు.

Last Updated : July 1, 2026 at 12:21 PM IST

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PRESIDENT DROUPADI MURMU IN AP
PRESIDENT MURMU ANANTAPUR DIST TOUR
CENTRAL UNIVERSITY CONVOCATION LIVE
రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పర్యటన
PRESIDENT DROUPADI MURMU LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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