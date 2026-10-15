Live: జాతీయ సరస్ మేళా ప్రారంభోత్సవంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 11:29 AM IST
President Droupadi Murmu Participates SARAS Mela: విజయవాడలో పున్నమి ఘాట్ వద్ద జాతీయ సరస్ మేళాను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రారంభించారు. ఇవాళ్టి నుంచి ఈనెల 31 వరకు 14 రోజులపాటు ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. సరస్ మేళాలో 576 హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల స్టాళ్లు, 50 ఫుడ్ స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. స్వయం సహాయక సంఘాలు, గ్రామీణ కళాకారుల హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ప్రదర్శించారు. కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ, ఏపీ సెర్ప్ ఆధ్వర్యంలో మేళా నిర్వహిస్తున్నారు.
అనంతరం రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుంచి 1000 మంది లఖ్పతి దీదీల భేటీలో ద్రౌపదీ ముర్ము పాల్గొన్నారు. స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, లఖ్పతి దీదీలతో కలిసి విందు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, చేతివృత్తిదారులు, కళాకారులు విభిన్న స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చాటేలా సంప్రదాయ హస్తకళా నైపుణ్యానికి ఇది వేదికగా నిలుస్తోంది. పింగాణీ వస్తువులు, వివిధ రకాల దుస్తులు, కార్పెట్లు, తోలుబొమ్మలు, జనపనార బ్యాగ్లు, కొయ్య, చెక్క, కొండపల్లి బొమ్మలు, అలంకరణ వస్తువులు, టెర్రాకోట్ బొమ్మలు ఇలా ఎన్నో వైవిధ్యభరితమైన వస్తువులు కొలువుదీరాయి. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన మహిళలతో ప్రాంగణం కోలాహలంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
President Droupadi Murmu Participates SARAS Mela: విజయవాడలో పున్నమి ఘాట్ వద్ద జాతీయ సరస్ మేళాను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రారంభించారు. ఇవాళ్టి నుంచి ఈనెల 31 వరకు 14 రోజులపాటు ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. సరస్ మేళాలో 576 హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల స్టాళ్లు, 50 ఫుడ్ స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. స్వయం సహాయక సంఘాలు, గ్రామీణ కళాకారుల హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ప్రదర్శించారు. కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ, ఏపీ సెర్ప్ ఆధ్వర్యంలో మేళా నిర్వహిస్తున్నారు.
అనంతరం రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుంచి 1000 మంది లఖ్పతి దీదీల భేటీలో ద్రౌపదీ ముర్ము పాల్గొన్నారు. స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, లఖ్పతి దీదీలతో కలిసి విందు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, చేతివృత్తిదారులు, కళాకారులు విభిన్న స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చాటేలా సంప్రదాయ హస్తకళా నైపుణ్యానికి ఇది వేదికగా నిలుస్తోంది. పింగాణీ వస్తువులు, వివిధ రకాల దుస్తులు, కార్పెట్లు, తోలుబొమ్మలు, జనపనార బ్యాగ్లు, కొయ్య, చెక్క, కొండపల్లి బొమ్మలు, అలంకరణ వస్తువులు, టెర్రాకోట్ బొమ్మలు ఇలా ఎన్నో వైవిధ్యభరితమైన వస్తువులు కొలువుదీరాయి. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన మహిళలతో ప్రాంగణం కోలాహలంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు.