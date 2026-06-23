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LIVE : 'పద్మ' అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PADMA AWARDS

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Padma Awards (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 5:19 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 6:05 PM IST

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President Droupadi Murmu Confers Padma Awards at Rashtrapati Bhavan LIVE: వివిధ రంగాల్లో విశేష సేవలందించేవారికి ఇచ్చే ప్రతిష్ఠాత్మక ‘పద్మ’ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం రాష్ట్రపతి భవన్‌లో జరుగుతోంది. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్రం పద్మ అవార్డులు ప్రకటించింది. ఇందులో ఐదుగురికి పద్మ విభూషణ్, 13 మందికి పద్మ భూషణ్ , 113 మందికి పద్మ శ్రీ అవార్డులు ప్రకటించింది. గత నెల 25న 66 మంది ప్రముఖులకు రాష్ట్రపతి అవార్డులు అందజేయగా, ఈరోజు 47 మందికి అవార్డులు ప్రదానం చేస్తున్నారు. ఈరోజు పద్మ శ్రీ అవార్డులను అందుకుంటున్న వారిలో గడ్డమనుగు చంద్రమౌళి, నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్, మురళీ మోహన్​లు ఉన్నారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పురస్కారాల్లో తమకు పద్మ పురస్కారాలు రావడం పట్ల హీరో మమ్ముట్టి, నటులు మురళీ మోహన్, రాజేంద్ర ప్రసాద్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం  ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

President Droupadi Murmu Confers Padma Awards at Rashtrapati Bhavan LIVE: వివిధ రంగాల్లో విశేష సేవలందించేవారికి ఇచ్చే ప్రతిష్ఠాత్మక ‘పద్మ’ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం రాష్ట్రపతి భవన్‌లో జరుగుతోంది. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్రం పద్మ అవార్డులు ప్రకటించింది. ఇందులో ఐదుగురికి పద్మ విభూషణ్, 13 మందికి పద్మ భూషణ్ , 113 మందికి పద్మ శ్రీ అవార్డులు ప్రకటించింది. గత నెల 25న 66 మంది ప్రముఖులకు రాష్ట్రపతి అవార్డులు అందజేయగా, ఈరోజు 47 మందికి అవార్డులు ప్రదానం చేస్తున్నారు. ఈరోజు పద్మ శ్రీ అవార్డులను అందుకుంటున్న వారిలో గడ్డమనుగు చంద్రమౌళి, నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్, మురళీ మోహన్​లు ఉన్నారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పురస్కారాల్లో తమకు పద్మ పురస్కారాలు రావడం పట్ల హీరో మమ్ముట్టి, నటులు మురళీ మోహన్, రాజేంద్ర ప్రసాద్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం  ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

Last Updated : June 23, 2026 at 6:05 PM IST

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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