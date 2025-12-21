LIVE : రాష్ట్రపతి నిలయంలో ద్రౌపది ముర్ము తేనీటి విందు కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - AT HOME IN RASHTRAPATI NILAYAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 21, 2025 at 5:08 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 5:46 PM IST
At Home Event Bollaram Rashtrapati Nilayam in Hyderabad : ఈరోజు హైదరాబాద్ బొల్లారంలోని రాష్ట్రపతి నిలయంలో ఎట్ హోం కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. శీతాకాల విడిది కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చిన భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రముఖులకు తేనీటి విందుతో ఆతిథ్యమిచ్చారు. తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలతో సహా పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరై ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించారు. రాష్ట్రపతి ప్రతి ఏటా శీతాకాల విడిది కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చే ఆనవాయితీ ఉంది. వేసవి కాలం విడిది కోసం సిమ్లా వెళ్తుంటారు. ఈ కార్యక్రమంలో అతిధులకు నోరూరించే వంటలు వడ్డించారు. డిసెంబరు 17న హైదరాబాద్కు వచ్చిన రాష్ట్రపతి ముర్ము ఐదు రోజుల పాటు ఇక్కడే ఉన్నారు. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ల జాతీయ సదస్సుకు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని ముర్ము దిల్లీకి బయల్దేరే అవకాశం ఉంది.
At Home Event Bollaram Rashtrapati Nilayam in Hyderabad : ఈరోజు హైదరాబాద్ బొల్లారంలోని రాష్ట్రపతి నిలయంలో ఎట్ హోం కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. శీతాకాల విడిది కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చిన భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రముఖులకు తేనీటి విందుతో ఆతిథ్యమిచ్చారు. తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలతో సహా పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరై ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించారు. రాష్ట్రపతి ప్రతి ఏటా శీతాకాల విడిది కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చే ఆనవాయితీ ఉంది. వేసవి కాలం విడిది కోసం సిమ్లా వెళ్తుంటారు. ఈ కార్యక్రమంలో అతిధులకు నోరూరించే వంటలు వడ్డించారు. డిసెంబరు 17న హైదరాబాద్కు వచ్చిన రాష్ట్రపతి ముర్ము ఐదు రోజుల పాటు ఇక్కడే ఉన్నారు. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ల జాతీయ సదస్సుకు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని ముర్ము దిల్లీకి బయల్దేరే అవకాశం ఉంది.