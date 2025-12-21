ETV Bharat / Videos

LIVE : రాష్ట్రపతి నిలయంలో ద్రౌపది ముర్ము తేనీటి విందు కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - AT HOME IN RASHTRAPATI NILAYAM

thumbnail

Published : December 21, 2025 at 5:08 PM IST

Updated : December 21, 2025 at 5:46 PM IST

At Home Event Bollaram Rashtrapati Nilayam in Hyderabad : ఈరోజు హైదరాబాద్​ బొల్లారంలోని రాష్ట్రపతి నిలయంలో ఎట్ హోం కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. శీతాకాల విడిది కోసం హైదరాబాద్‌కు వచ్చిన భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రముఖులకు తేనీటి విందుతో ఆతిథ్యమిచ్చారు. తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలతో సహా పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరై ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించారు. రాష్ట్రపతి ప్రతి ఏటా శీతాకాల విడిది కోసం హైదరాబాద్​కు వచ్చే ఆనవాయితీ ఉంది. వేసవి కాలం విడిది కోసం సిమ్లా వెళ్తుంటారు. ఈ కార్యక్రమంలో అతిధులకు నోరూరించే వంటలు వడ్డించారు. డిసెంబరు 17న హైదరాబాద్​కు వచ్చిన రాష్ట్రపతి ముర్ము ఐదు రోజుల పాటు ఇక్కడే ఉన్నారు. పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్ల జాతీయ సదస్సుకు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని ముర్ము దిల్లీకి బయల్దేరే అవకాశం ఉంది.

PRESIDENT DROUPADI MURMU
BOLLARAM RASHTRAPATI NILAYAM
GOVERNOR JISHNU DEV VARMA
REVANTH REDDY UNION STATE MINISTERS
AT HOME IN RASHTRAPATI NILAYAM

