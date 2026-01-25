ETV Bharat / Videos

LIVE : జాతిని ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగం - ప్రత్యక్షప్రసారం - PRESIDENT DROUPADI MURMU

thumbnail
PRESIDENT DROUPADI MURMU (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 7:46 PM IST

1 Min Read
President Droupadi Murmu Address To The Nation : గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము జాతినుద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చే మహిళల సంఖ్య పెరుగుతోందని, మహిళా సాధికారత సాధన దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామన్నారు. బడుగువర్గాల కోసం అనేక పథకాలు, కార్యక్రమాలు చేపట్టామని, ఇటీవల బిర్సా ముండా 150వ జయంతిని ఘనంగా జరుపుకున్నాని ముర్ము తెలిపారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఏకలవ్య పాఠశాలల సంఖ్య పెరిగిందని, రైతుల సంక్షేమానికి అనేక కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. పంటలకు మద్దతుధర, విత్తనాలు, బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తున్నామని, పీఎం గరీబ్ కల్యాణ్‌ కింద అనేక పథకాలు చేపట్టినట్లు గుర్తుచేశారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఓటర్లే పరిరక్షిస్తారని అంబేడ్కర్ చెప్పారని అన్నారు. వికసిత్ భారత్‌లో మహిళల పాత్ర కీలకం కానుందని తెలిపారు. భారత యువత విదేశాల్లోనూ మంచిపేరు తెచ్చుకుంటున్నారని కొనియాడారు. పేద ప్రజలకు 4 కోట్లకు పైగా పక్కా ఇళ్లు నిర్మించామని, మన యువత స్టార్టప్‌లు నెలకొల్పి సత్తా చాటుతున్నారని కితాబిచ్చారు.

77TH REPUBLIC DAY
PRESIDENT DROUPADI MURMU
PRESIDENT DROUPADI MURMU

ETV Bharat Telangana Team

