LIVE : లోక్సభ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - BUDGET SESSION 2026 LIVE
Published : January 28, 2026 at 12:52 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 12:59 PM IST
Budget Session 2026 Live : పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. తొలుత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. అనంతరం ఉభయసభలు రేపటికి వాయిదా పడనున్నాయి. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రేపు ఆర్థిక సర్వేను, ఫిబ్రవరి1న 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్ను లోక్సభ ముందు ఉంచనున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రజా సమస్యలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని విపక్షం, ప్రతిపక్షం లేవనత్తే అంశాలపై దీటైన జవాబు ఇవ్వాలని అధికార పక్షం అస్త్రశస్త్రాలతో సిద్ధమయ్యాయి. వీబీ జీ రామ్ జీ, ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ - సర్ పై చర్చకు అఖిలపక్ష సమావేశంలో విపక్షాలు డిమాండ్ చేయగా ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. ఆ రెండు అంశాలపై ఇప్పటికే ఉభయ సభల్లో చర్చ జరిగిందని మరోసారి అవసరం లేదని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు చెప్పారు. బడ్జెట్ సమావేశాలు ఫలవంతంగా జరిగేలా ప్రతిపక్ష పార్టీలు సహకరించాలని కోరారు. మన్రేగా, సర్పై ప్రత్యేక చర్చకు పట్టుబట్టాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించింది. పార్లమెంటు సమావేశాల ప్రత్యక్షప్రసారాన్ని 'ఈటీవీ భారత్లో' వీక్షద్దాం.
