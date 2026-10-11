రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ప్రీ-దాండియా ధమాల్-2026 వేడుకలు - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన రోబో దాండియా
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Published : October 11, 2026 at 2:19 PM IST
Dandiya Celebrations at Ramoji Film City : దాండియా అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది గుజరాత్. నవరాత్రుల వేళ గుజరాత్ పడుచులు దాండియా ఆడుతూ మైమరచిపోయే దృశ్యాలే మదిలో మెదులుతాయి. అలాంటి దృశ్యాలే రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో కనువిందు చేశాయి. దసరా ముందస్తు వేడుకల్ని పురస్కరించుకొని నిర్వహించిన ఉత్సవాల్లో చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ కలిసి దాండియా ఆడారు. దసరా నవరాత్రి వేడుకలకు ముందస్తు సంబరంగా రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ప్రీ-దాండియా ధమాల్-2026 వేడుకలు కన్నుల పండువగా జరిగాయి.
ఈ వేడుకల్లో గుజరాత్ సహా వేర్వేరు ప్రాంతాలకు చెందిన వారు కుటుంబం, స్నేహితులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. పండుగ సీజన్కు మరింత సందడిని తీసుకువచ్చేలా రంగ్తాళితో కలిసి నిర్వహించిన ఈ వేడుకలో సంగీతం, నృత్యాలతో సందడి మిన్నంటింది. చిన్నాపెద్దా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో దాండియా ఆటపాటలతో ఉత్సాహంగా గడిపారు. ఈ వేడుకలో రోబో దాండియా నృత్యం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. రోబోతో కలిసి చిన్నారులు సరదాగా డాన్స్ చేశారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని పర్యాటకులు హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలను భవిష్యత్తులో మరిన్ని నిర్వహించాలని కోరారు.
Dandiya Celebrations at Ramoji Film City : దాండియా అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది గుజరాత్. నవరాత్రుల వేళ గుజరాత్ పడుచులు దాండియా ఆడుతూ మైమరచిపోయే దృశ్యాలే మదిలో మెదులుతాయి. అలాంటి దృశ్యాలే రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో కనువిందు చేశాయి. దసరా ముందస్తు వేడుకల్ని పురస్కరించుకొని నిర్వహించిన ఉత్సవాల్లో చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ కలిసి దాండియా ఆడారు. దసరా నవరాత్రి వేడుకలకు ముందస్తు సంబరంగా రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ప్రీ-దాండియా ధమాల్-2026 వేడుకలు కన్నుల పండువగా జరిగాయి.
ఈ వేడుకల్లో గుజరాత్ సహా వేర్వేరు ప్రాంతాలకు చెందిన వారు కుటుంబం, స్నేహితులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. పండుగ సీజన్కు మరింత సందడిని తీసుకువచ్చేలా రంగ్తాళితో కలిసి నిర్వహించిన ఈ వేడుకలో సంగీతం, నృత్యాలతో సందడి మిన్నంటింది. చిన్నాపెద్దా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో దాండియా ఆటపాటలతో ఉత్సాహంగా గడిపారు. ఈ వేడుకలో రోబో దాండియా నృత్యం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. రోబోతో కలిసి చిన్నారులు సరదాగా డాన్స్ చేశారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని పర్యాటకులు హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలను భవిష్యత్తులో మరిన్ని నిర్వహించాలని కోరారు.