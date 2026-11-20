విజయవాడ హయాత్ ప్లేస్లో క్రిస్మస్ కేక్ మిక్సింగ్ వేడుకలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 4:58 PM IST
Cake Mixing Event in Hyatt Place : దక్షిణ భారత హోటల్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటై 75 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా, వచ్చే ఏడాది జనవరి 5వ తేదీన చెన్నైలో ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు శ్యామరాజు ప్రకటించారు. ఈ వేడుకల సన్నద్ధతపై విజయవాడలోని హోటల్ హయాత్ ప్లేస్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన వివరాలను వెల్లడించారు. జనవరి 5న చెన్నైలోని ఐటీసీ గ్రాండ్ చోళాలో ప్రధాన వేడుకలు, రెండో రోజు మహాబలిపురంలోని జీఆర్టీ టెంపుల్ బేలో ప్రత్యేక విందు కార్యక్రమం ఉంటాయి. ఈ ఉత్సవాలకు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు వెయ్యి మందికి పైగా హోటల్ రంగ ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. ఈ వేడుకలకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడును ఇప్పటికే ఆహ్వానించామని శ్యామరాజు తెలిపారు. వీరితో పాటు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళం రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, పుదుచ్చేరి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్, కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్లను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. హోటల్ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న లిక్కర్ పాలసీ, మ్యూజిక్ లైసెన్సులు, పన్నుల భారం తదితర సమస్యలను ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి సానుకూల పరిష్కారం కోరతామని ఆయన చెప్పారు. ఈ సమావేశం సందర్భంగా హయాత్ ప్లేస్ వేదికగా ముందస్తు క్రిస్మస్ కేక్ మిక్సింగ్ వేడుకలను కోలాహలంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి 'మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా' డాక్టర్ సృజనా దేవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సందడి చేశారు.
Cake Mixing Event in Hyatt Place : దక్షిణ భారత హోటల్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటై 75 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా, వచ్చే ఏడాది జనవరి 5వ తేదీన చెన్నైలో ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు శ్యామరాజు ప్రకటించారు. ఈ వేడుకల సన్నద్ధతపై విజయవాడలోని హోటల్ హయాత్ ప్లేస్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన వివరాలను వెల్లడించారు. జనవరి 5న చెన్నైలోని ఐటీసీ గ్రాండ్ చోళాలో ప్రధాన వేడుకలు, రెండో రోజు మహాబలిపురంలోని జీఆర్టీ టెంపుల్ బేలో ప్రత్యేక విందు కార్యక్రమం ఉంటాయి. ఈ ఉత్సవాలకు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు వెయ్యి మందికి పైగా హోటల్ రంగ ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. ఈ వేడుకలకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడును ఇప్పటికే ఆహ్వానించామని శ్యామరాజు తెలిపారు. వీరితో పాటు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళం రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, పుదుచ్చేరి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్, కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్లను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. హోటల్ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న లిక్కర్ పాలసీ, మ్యూజిక్ లైసెన్సులు, పన్నుల భారం తదితర సమస్యలను ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి సానుకూల పరిష్కారం కోరతామని ఆయన చెప్పారు. ఈ సమావేశం సందర్భంగా హయాత్ ప్లేస్ వేదికగా ముందస్తు క్రిస్మస్ కేక్ మిక్సింగ్ వేడుకలను కోలాహలంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి 'మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా' డాక్టర్ సృజనా దేవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సందడి చేశారు.