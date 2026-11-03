చిన్న గదిలో 80 కిలోల కోకోతో మొదలై - అంతర్జాతీయ స్థాయికి ప్రవీణ్ చాక్లెట్ ప్రయాణం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:37 PM IST
Praveen Chocolate Success Story : విజయం అంటే సవాళ్లను జయించడమే, సవాళ్లను చూసి భయపడి వెనకడుగు వేయడం కాదు. ఆ సవాళ్లనే విజయానికి సోపానాలుగా మలచుకోవడమే అసలైన విజయం. అచ్చు ఇలాంటి స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణంతోనే యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు ప్రవీణ్. ఉద్యోగాల కోసం నగరాలకు పరుగులు పెట్టే ఈ రోజుల్లో, అతను మాత్రం విభిన్నంగా ఆలోచించాడు. తనదైన సొంత బ్రాండ్ను సృష్టించాలనే కసితో అడుగులు వేశాడు. ఆ కసే ఈ రోజు అతడిని చాక్లెట్ ప్రపంచంలో ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి వ్యాపారవేత్తగా నిలబెట్టింది. ప్రవీణ్ 80 కిలోల కోకో గింజలు, ఆరు మౌల్డ్స్తో ఒక చిన్న గదిలో తన వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టాడు. కానీ, అతని లక్ష్యం మాత్రం చాలా పెద్దది. స్వచ్ఛతనే పెట్టుబడిగా, నాణ్యతనే నమ్మకంగా మార్చుకున్నాడు. ఎక్కడా రాజీపడకుండా అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన చాక్లెట్లను తయారు చేయడం ప్రారంభించాడు.
నేడు ప్రవీణ్ బ్రాండ్ అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరింది. చాక్లెట్ ప్రపంచంలో అతను తనదైన ముద్ర వేశాడు. వ్యాపారంలో విజయం సాధించడమే కాకుండా, తన సొంతూళ్లోనే పదిమందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు. స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తూ వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నాడు. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' స్ఫూర్తితో సరికొత్త ఎకోసిస్టమ్ను సృష్టిస్తున్నాడు.
Praveen Chocolate Success Story : విజయం అంటే సవాళ్లను జయించడమే, సవాళ్లను చూసి భయపడి వెనకడుగు వేయడం కాదు. ఆ సవాళ్లనే విజయానికి సోపానాలుగా మలచుకోవడమే అసలైన విజయం. అచ్చు ఇలాంటి స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణంతోనే యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు ప్రవీణ్. ఉద్యోగాల కోసం నగరాలకు పరుగులు పెట్టే ఈ రోజుల్లో, అతను మాత్రం విభిన్నంగా ఆలోచించాడు. తనదైన సొంత బ్రాండ్ను సృష్టించాలనే కసితో అడుగులు వేశాడు. ఆ కసే ఈ రోజు అతడిని చాక్లెట్ ప్రపంచంలో ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి వ్యాపారవేత్తగా నిలబెట్టింది. ప్రవీణ్ 80 కిలోల కోకో గింజలు, ఆరు మౌల్డ్స్తో ఒక చిన్న గదిలో తన వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టాడు. కానీ, అతని లక్ష్యం మాత్రం చాలా పెద్దది. స్వచ్ఛతనే పెట్టుబడిగా, నాణ్యతనే నమ్మకంగా మార్చుకున్నాడు. ఎక్కడా రాజీపడకుండా అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన చాక్లెట్లను తయారు చేయడం ప్రారంభించాడు.
నేడు ప్రవీణ్ బ్రాండ్ అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరింది. చాక్లెట్ ప్రపంచంలో అతను తనదైన ముద్ర వేశాడు. వ్యాపారంలో విజయం సాధించడమే కాకుండా, తన సొంతూళ్లోనే పదిమందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు. స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తూ వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నాడు. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' స్ఫూర్తితో సరికొత్త ఎకోసిస్టమ్ను సృష్టిస్తున్నాడు.