ETV Bharat / Videos

కృష్ణానదికి జలకళ - ప్రకాశం బ్యారేజీకి పోటెత్తిన వరద - ​PRAKASAM BARRAGE INFLOW

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ప్రకాశం బ్యారేజీకి పోటెత్తిన మున్నేరు వరద - జలకళ సంతరించుకున్న కృష్ణా నది (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 3:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

​Prakasam Barrage Inflow : ప్రకాశం బ్యారేజీకి జల కళ వచ్చింది. కృష్ణా నది ఉప నది మున్నేరు పరివాహక ప్రాంతంలో వర్షాలు కురవడంతో వరద నీరు నదిలోకి చేరుతోంది. ప్రకాశం బ్యారేజీకి 5 వేల క్యూసెక్కుల పైగా వరద నీరు వస్తోంది. 2 వేల 900 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం దిగువకు సముద్రంలోకి వదులుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. కృష్ణా జిల్లా తాగు నీటి అవసరాల కోసం బందరు, రైవస్ కాల్వలకు 2 వేల 100 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మున్నేరు నుంచి మరో రెండు, మూడు రోజులు వరద ప్రవాహం కృష్ణా నదిలోకి వస్తుందని ప్రకాశం బ్యారేజీ హెడ్ వర్క్స్ ఇంఛార్జ్ ఈఈ రవికిరణ్ చెప్పారు. ఈ నెల 18వ తేదీ నుంచి మళ్లీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ నేపథ్యంలోనే కృష్ణా నదికి వరద ఉద్ధృతి పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. 

​Prakasam Barrage Inflow : ప్రకాశం బ్యారేజీకి జల కళ వచ్చింది. కృష్ణా నది ఉప నది మున్నేరు పరివాహక ప్రాంతంలో వర్షాలు కురవడంతో వరద నీరు నదిలోకి చేరుతోంది. ప్రకాశం బ్యారేజీకి 5 వేల క్యూసెక్కుల పైగా వరద నీరు వస్తోంది. 2 వేల 900 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం దిగువకు సముద్రంలోకి వదులుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. కృష్ణా జిల్లా తాగు నీటి అవసరాల కోసం బందరు, రైవస్ కాల్వలకు 2 వేల 100 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మున్నేరు నుంచి మరో రెండు, మూడు రోజులు వరద ప్రవాహం కృష్ణా నదిలోకి వస్తుందని ప్రకాశం బ్యారేజీ హెడ్ వర్క్స్ ఇంఛార్జ్ ఈఈ రవికిరణ్ చెప్పారు. ఈ నెల 18వ తేదీ నుంచి మళ్లీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ నేపథ్యంలోనే కృష్ణా నదికి వరద ఉద్ధృతి పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

​PRAKASAM BARRAGE WATER LEVELS
MUNNERU RIVER FLOOD UPDATES
FLOOD TO KRISHNA RIVER
ప్రకాశం బ్యారేజీకి జల కళ
​PRAKASAM BARRAGE INFLOW

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Minister Mandipalli Ramprasad Reddy Donated Blood

తలసేమియా బాధిత చిన్నారుల కోసం మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి రక్తదానం

June 13, 2026 at 7:39 PM IST
Road Expansion in Rajamahendravaram

రాజమహేంద్రవరంలో ముమ్మరంగా రహదారి విస్తరణ పనులు

June 13, 2026 at 6:52 PM IST
Private Bus Catches Fire At Tada In Tirupati

తడ దగ్గర బస్సులో మంటలు - తప్పిన పెను ప్రమాదం

June 13, 2026 at 3:59 PM IST
Minister Narayana Visited The Capital Amaravati

రాజధాని భవనాల ఖర్చుపై వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం: మంత్రి నారాయణ

June 13, 2026 at 1:22 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.