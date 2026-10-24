పండుగ ముగిసింది ప్రతిమ మిగిలిపోయింది - రోడ్లపైనే అమ్ముడుపోని విగ్రహాలు - జనం అవస్థలు
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Published : October 24, 2026 at 2:59 PM IST
Plaster Of Parice Waste on Roads : అమ్ముడుపోని, పాడైన విగ్రహాలను రోడ్లపైనే విడిచిపెట్టడంతో అనేక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని హైదరాబాద్ ఉప్పల్లోని స్థానికులు అంటున్నారు. వినాయక చవితి, దేవీ నవరాత్రుల సమయంలో నడిరోడ్లు, ఫుట్పాత్లపై విగ్రహాల విక్రయాలకు అనుమతులు ఇవ్వడంపై స్థానికులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విక్రయాల కోసం ప్రత్యేక స్థలాన్ని కేటాయించాలని అంటున్నారు. రహదారులను వ్యాపారాలకు వేదికగా మార్చకూడదని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
పండుగలు ముగిసిన తర్వాత అమ్ముడుపోని, దెబ్బతిన్న ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాలను రోడ్లపైనే వదిలేస్తుండటంతో చెత్త పేరుకుపోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో పారిశుద్ధ్య సమస్యలతో పాటు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని చెబుతున్నారు. విక్రయాలకు అనుమతులు ఇచ్చే అధికారులు అక్కడి పరిస్థితులను ఎందుకు పర్యవేక్షించడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. గత మూడేళ్లుగా రోడ్లపై వదిలేసిన విగ్రహాలను సైతం తొలగించలేదని ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు భగాయత్ ఫేజ్-1 అభివృద్ధి చెందుతుండగా, ఫేజ్-2 మాత్రం నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోందని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రహదారులు, ఫుట్పాత్ల పరిరక్షణలో అధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
Plaster Of Parice Waste on Roads : అమ్ముడుపోని, పాడైన విగ్రహాలను రోడ్లపైనే విడిచిపెట్టడంతో అనేక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని హైదరాబాద్ ఉప్పల్లోని స్థానికులు అంటున్నారు. వినాయక చవితి, దేవీ నవరాత్రుల సమయంలో నడిరోడ్లు, ఫుట్పాత్లపై విగ్రహాల విక్రయాలకు అనుమతులు ఇవ్వడంపై స్థానికులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విక్రయాల కోసం ప్రత్యేక స్థలాన్ని కేటాయించాలని అంటున్నారు. రహదారులను వ్యాపారాలకు వేదికగా మార్చకూడదని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
పండుగలు ముగిసిన తర్వాత అమ్ముడుపోని, దెబ్బతిన్న ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాలను రోడ్లపైనే వదిలేస్తుండటంతో చెత్త పేరుకుపోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో పారిశుద్ధ్య సమస్యలతో పాటు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని చెబుతున్నారు. విక్రయాలకు అనుమతులు ఇచ్చే అధికారులు అక్కడి పరిస్థితులను ఎందుకు పర్యవేక్షించడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. గత మూడేళ్లుగా రోడ్లపై వదిలేసిన విగ్రహాలను సైతం తొలగించలేదని ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు భగాయత్ ఫేజ్-1 అభివృద్ధి చెందుతుండగా, ఫేజ్-2 మాత్రం నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోందని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రహదారులు, ఫుట్పాత్ల పరిరక్షణలో అధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.