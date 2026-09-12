ETV Bharat / Videos

సచివాలయ ఉద్యోగులకు విత్తనాలతో కూడిన మట్టి గణపతుల పంపిణీ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సచివాలయ ఉద్యోగులకు విత్తనాలతో కూడిన మట్టి గణపతుల పంపిణీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 6:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Distribution of Clay Ganesha Idols at AP Secretariat : వినాయక చవితి వేడుకల్లో భక్తితో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు పెద్దపీట వేయాలని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి పిలుపునిచ్చింది. అమరావతి సచివాలయ ఉద్యోగులకు దాదాపు 3 వేల విత్తనాలతో కూడిన మట్టి గణపతులను పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఛైర్మన్ కృష్ణయ్య ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. రసాయన రంగులతో తయారైన విగ్రహాల నిమజ్జనం వల్ల భూగర్భ జలాలు, చెరువులు, నదులు కలుషితమయ్యే ప్రమాదం ఉందని వివరించారు. సంప్రదాయాన్ని కాపాడుకుంటూనే సహజ పదార్థాలతో విగ్రహాలను తయారు చేసి, ప్రతి విగ్రహంలోనూ ఒక విత్తనాన్ని ఉంచి అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. నిమజ్జనం తర్వాత అదే విత్తనం మొక్కగా మారేలా విత్తన గణపతులను ప్రోత్సహిస్తున్నామని చెప్పారు. కాలుష్యాన్ని తగ్గించి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడంలో భాగంగానే సచివాలయంలో మట్టి గణపతుల పంపిణీ చేపట్టామని కృష్ణయ్య వెల్లడించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యమిచ్చే నేతలనే వారి స్ఫూర్తితో ప్రజలు కూడా పర్యావరణహిత వినాయక చవితిని జరుపుకోవాలని కోరారు.  

Distribution of Clay Ganesha Idols at AP Secretariat : వినాయక చవితి వేడుకల్లో భక్తితో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు పెద్దపీట వేయాలని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి పిలుపునిచ్చింది. అమరావతి సచివాలయ ఉద్యోగులకు దాదాపు 3 వేల విత్తనాలతో కూడిన మట్టి గణపతులను పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఛైర్మన్ కృష్ణయ్య ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. రసాయన రంగులతో తయారైన విగ్రహాల నిమజ్జనం వల్ల భూగర్భ జలాలు, చెరువులు, నదులు కలుషితమయ్యే ప్రమాదం ఉందని వివరించారు. సంప్రదాయాన్ని కాపాడుకుంటూనే సహజ పదార్థాలతో విగ్రహాలను తయారు చేసి, ప్రతి విగ్రహంలోనూ ఒక విత్తనాన్ని ఉంచి అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. నిమజ్జనం తర్వాత అదే విత్తనం మొక్కగా మారేలా విత్తన గణపతులను ప్రోత్సహిస్తున్నామని చెప్పారు. కాలుష్యాన్ని తగ్గించి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడంలో భాగంగానే సచివాలయంలో మట్టి గణపతుల పంపిణీ చేపట్టామని కృష్ణయ్య వెల్లడించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యమిచ్చే నేతలనే వారి స్ఫూర్తితో ప్రజలు కూడా పర్యావరణహిత వినాయక చవితిని జరుపుకోవాలని కోరారు.  

For All Latest Updates

TAGGED:

CLAY GANESHA AT AP SECRETARIAT
3000 CLAY GANESH IDOLS DISTRIBUTED
DISTRIBUTION OF CLAY GANESHA IDOLS
CLAY GANESHA IDOLS AT SECRETARIAT
CLAY GANESHA IDOLS AT SECRETARIAT

ఇలాంటి కథనాలు

అనంతపురంలోని ఆసుపత్రిలో నీళ్లు తాగిన కోతి

'నీ తెలివి సూపర్​' - ట్యాప్​ తిప్పి దాహం తీర్చుకున్న కోతి

September 12, 2026 at 6:30 PM IST
నో సూసైడ్‌ పేరుతో వెంకట కార్తీక్‌ దేశవ్యాప్తంగా బైక్‌ రైడింగ్‌

"నో సూసైడ్‌" మెసెజ్​ - 599 రోజులు బైక్​పై 1.40 లక్షల కి.మీ. ప్రయాణం

September 12, 2026 at 3:15 PM IST
మరోసారి పెద్దమనసు చాటుకున్న హీరో రామ్‌ పోతినేని

పెద్దమనసు చాటుకున్న హీరో రామ్‌ - అభిమాని కుటుంబానికి నిత్యావసరాలు, మందులు పంపిణీ

September 12, 2026 at 1:08 PM IST
తణుకులో మట్టి వినాయకుల తయారీ పోటీ

పాఠశాలలో మట్టి గణపతి ప్రతిమల తయారీ పోటీలు - ఆకట్టుకున్న విద్యార్థుల నృత్యాలు

September 11, 2026 at 8:51 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.