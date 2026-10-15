నక్కవాగులోకి ఎర్రటి రంగు జలాలు - ఆందోళనలో స్థానికులు
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Published : October 15, 2026 at 5:42 PM IST
Polluted Water In Nakkavagu, Patancherv : సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు శివారులోని నక్కవాగు తీవ్ర పారిశ్రామిక, వ్యర్థ జలాల కాలుష్యంతో కాలుష్య కాసారంగా మారుతోంది. పటాన్చెరు శివారులో ప్రవహిస్తున్న నక్కవాగులో ఎర్రటి రంగులో కాలుష్య జలాలు రావడంతో స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాత్రి సమయంలో కాలుష్య కారక పరిశ్రమలు తమ వ్యర్థాలను కాలువలోకి వదిలిపెట్టారని ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే ఉదయం అయ్యేసరికి నీరు మాములుగా కనిపించడంతో కొంత ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. పటాన్చెరు, పాశమైలారం, గడ్డపోచారం వంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న పారిశ్రామిక ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న రసాయన వ్యర్థాలు, శుద్ధి చేయని జలాలు నేరుగా ఈ వాగులోకి చేరడం వల్ల ఇక్కడి నీరు పూర్తిగా కలుషితమై విషపూరితంగా మారుతోంది. నక్కవాగు మంజీరా నదికి ఉపనది కావడంతో, ఈ కాలుష్య జలాలు నేరుగా మంజీరా నదిలోకి ప్రవహించి నదీ జలాలను కలుషితం చేస్తున్నాయి. పశువులు కూడా ఈ నీటిని తాగలేక పోతున్నాయని పర్యావరణవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Polluted Water In Nakkavagu, Patancherv : సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు శివారులోని నక్కవాగు తీవ్ర పారిశ్రామిక, వ్యర్థ జలాల కాలుష్యంతో కాలుష్య కాసారంగా మారుతోంది. పటాన్చెరు శివారులో ప్రవహిస్తున్న నక్కవాగులో ఎర్రటి రంగులో కాలుష్య జలాలు రావడంతో స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాత్రి సమయంలో కాలుష్య కారక పరిశ్రమలు తమ వ్యర్థాలను కాలువలోకి వదిలిపెట్టారని ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే ఉదయం అయ్యేసరికి నీరు మాములుగా కనిపించడంతో కొంత ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. పటాన్చెరు, పాశమైలారం, గడ్డపోచారం వంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న పారిశ్రామిక ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న రసాయన వ్యర్థాలు, శుద్ధి చేయని జలాలు నేరుగా ఈ వాగులోకి చేరడం వల్ల ఇక్కడి నీరు పూర్తిగా కలుషితమై విషపూరితంగా మారుతోంది. నక్కవాగు మంజీరా నదికి ఉపనది కావడంతో, ఈ కాలుష్య జలాలు నేరుగా మంజీరా నదిలోకి ప్రవహించి నదీ జలాలను కలుషితం చేస్తున్నాయి. పశువులు కూడా ఈ నీటిని తాగలేక పోతున్నాయని పర్యావరణవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.