తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:53 PM IST
Celebrities Visits Tirumala Temple : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో కేంద్ర మంత్రి సత్యపాల్ సింగ్ బఘేల్ , తెలంగాణ ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్, కర్ణాటక మంత్రి మునియప్ప, ఏపీ ఎన్జీవోల రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అలపర్తి విద్యాసాగర్, సినీ నటుడు అజయ్ రత్నం వేర్వేరుగా స్వామివారిని దర్శించుకొని మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. టీటీడీ ఆలయ అధికారులు వారికి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 6 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. వీరికి శ్రీవారి దర్శనానికి సుమారు 4 గంటల సమయం పడుతోంది. కాగా శుక్రవారం స్వామివారిని 56,695 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 24,786 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. భక్తులు సమర్పించిన కానుకల ద్వారా శ్రీవారి హుండీకి రూ.4.28 కోట్ల ఆదాయం లభించింది.
Celebrities Visits Tirumala Temple : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో కేంద్ర మంత్రి సత్యపాల్ సింగ్ బఘేల్ , తెలంగాణ ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్, కర్ణాటక మంత్రి మునియప్ప, ఏపీ ఎన్జీవోల రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అలపర్తి విద్యాసాగర్, సినీ నటుడు అజయ్ రత్నం వేర్వేరుగా స్వామివారిని దర్శించుకొని మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. టీటీడీ ఆలయ అధికారులు వారికి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 6 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. వీరికి శ్రీవారి దర్శనానికి సుమారు 4 గంటల సమయం పడుతోంది. కాగా శుక్రవారం స్వామివారిని 56,695 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 24,786 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. భక్తులు సమర్పించిన కానుకల ద్వారా శ్రీవారి హుండీకి రూ.4.28 కోట్ల ఆదాయం లభించింది.