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వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పర్యటనలో ఉద్రిక్తత - POLICE STOPPED MLA BOLLA

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వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పర్యటనలో ఉద్రిక్తత (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 8:53 PM IST

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Police Stopped Former YSRCP MLA Bolla Brahma Naidu: పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలోని ఓ ఫంక్షన్​హాల్‌లో సభ నిర్వహణకు మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ఏర్పాట్లు చేశారు. నరసరావుపేటలోని తన నివాసం నుంచి వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులతో కలిసి భారీ ర్యాలీగా వినుకొండకు బయలుదేరారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆయన్ను అడ్డుకున్నారు. శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా పట్టణంలోకి నేరుగా వెళ్లేందుకు అనుమతి లేదని, నరసరావుపేట రోడ్డు గుండా టౌన్‌లోకి రానివ్వమని పోలీసులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడికి స్పష్టం చేశారు.

సభకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అనుమతి తీసుకోకపోవడంతో విఠంరాజుపల్లి వద్ద బొల్లా బ్రహ్మనాయుడును పోలీసులు ఆపారు. ఆయన సభకు వెళ్తారనే అనుమానంతో పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు రోడ్డుపై ఆందోళనకు దిగారు. అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. దీంతో పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు పోలీసులు బ్రహ్మనాయుడును వేరే మార్గంలో పంపారు. కాసేపటికి వివాదం సద్దుమణిగింది. భూకబ్జా కుట్ర కేసులో ఇటీవలే బ్రహ్మనాయుడును హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బెయిల్ ద్వారా జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు.

Police Stopped Former YSRCP MLA Bolla Brahma Naidu: పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలోని ఓ ఫంక్షన్​హాల్‌లో సభ నిర్వహణకు మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ఏర్పాట్లు చేశారు. నరసరావుపేటలోని తన నివాసం నుంచి వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులతో కలిసి భారీ ర్యాలీగా వినుకొండకు బయలుదేరారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆయన్ను అడ్డుకున్నారు. శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా పట్టణంలోకి నేరుగా వెళ్లేందుకు అనుమతి లేదని, నరసరావుపేట రోడ్డు గుండా టౌన్‌లోకి రానివ్వమని పోలీసులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడికి స్పష్టం చేశారు.

సభకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అనుమతి తీసుకోకపోవడంతో విఠంరాజుపల్లి వద్ద బొల్లా బ్రహ్మనాయుడును పోలీసులు ఆపారు. ఆయన సభకు వెళ్తారనే అనుమానంతో పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు రోడ్డుపై ఆందోళనకు దిగారు. అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. దీంతో పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు పోలీసులు బ్రహ్మనాయుడును వేరే మార్గంలో పంపారు. కాసేపటికి వివాదం సద్దుమణిగింది. భూకబ్జా కుట్ర కేసులో ఇటీవలే బ్రహ్మనాయుడును హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బెయిల్ ద్వారా జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు.

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TAGGED:

MLA BOLLA BRAHMA NAIDU
HIGH TENSION AT VINUKONDA
BOLLA BRAHMANAYUDU VISIT
YSRCP CARDE CLASH WITH POLICE
POLICE STOPPED MLA BOLLA

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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