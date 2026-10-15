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కాలికి దారం చుట్టుకుని చెట్టుపై వేలాడిన పక్షి - కాపాడిన పోలీసులు

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కాలికి దారం చుట్టుకుని చెట్టుపై వేలాడిన పక్షి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2026 at 4:33 PM IST

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Police Rescued A Bird : విశాఖపట్నం బీచ్ రోడ్డులోని పార్క్ హోటల్ జంక్షన్ వద్ద, చెట్టుపై ఉన్న ఒక పక్షి కాలు దారంలో చిక్కుకుపోవడంతో ఎగరలేక, తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుండగా పోలీసులు దానిని సాహసోపేతంగా రక్షించారు. బుధవారం సాయంత్రం నుంచే ఆ పక్షి చెట్టు కొమ్మల మధ్య చిక్కుకుని, బయటపడలేక అల్లాడుతూ కనిపించింది. స్థానిక కారు డ్రైవర్లు దానిని రక్షించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. వారు తమ వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా అటవీ శాఖ అధికారులకు, అత్యవసర సహాయక సిబ్బందికి సమాచారం అందించి, పక్షిని కాపాడాలని కోరారు. దీనికి స్పందించిన త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. వారు చిక్కుకున్న పక్షిని సురక్షితంగా కిందకు దించి, దాని కాలుకు చుట్టుకున్న దారాన్ని తొలగించి, తిరిగి స్వేచ్ఛగా ఎగిరిపోయేలా చేశారు. ఆ చిన్న ప్రాణి బాధను అర్థం చేసుకొని స్పందించడంతో ఆ చుట్టుపక్కల వాతావరణం అంతా సంతోషంతో నిండిపోయింది.

Police Rescued A Bird : విశాఖపట్నం బీచ్ రోడ్డులోని పార్క్ హోటల్ జంక్షన్ వద్ద, చెట్టుపై ఉన్న ఒక పక్షి కాలు దారంలో చిక్కుకుపోవడంతో ఎగరలేక, తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుండగా పోలీసులు దానిని సాహసోపేతంగా రక్షించారు. బుధవారం సాయంత్రం నుంచే ఆ పక్షి చెట్టు కొమ్మల మధ్య చిక్కుకుని, బయటపడలేక అల్లాడుతూ కనిపించింది. స్థానిక కారు డ్రైవర్లు దానిని రక్షించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. వారు తమ వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా అటవీ శాఖ అధికారులకు, అత్యవసర సహాయక సిబ్బందికి సమాచారం అందించి, పక్షిని కాపాడాలని కోరారు. దీనికి స్పందించిన త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. వారు చిక్కుకున్న పక్షిని సురక్షితంగా కిందకు దించి, దాని కాలుకు చుట్టుకున్న దారాన్ని తొలగించి, తిరిగి స్వేచ్ఛగా ఎగిరిపోయేలా చేశారు. ఆ చిన్న ప్రాణి బాధను అర్థం చేసుకొని స్పందించడంతో ఆ చుట్టుపక్కల వాతావరణం అంతా సంతోషంతో నిండిపోయింది.

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TAGGED:

పక్షిని రక్షించిన పోలీసులు
BIRD DEATH RATE IN AP
FOREST OFFICERS IN VISAKHAPATNAM
FOREST OFFICERS WHATSAPP GROUP
POLICE RESCUED A BIRD

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