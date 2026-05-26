LIVE : మావోయిస్టు కేంద్రకమిటీ సభ్యుడు నరహరి లొంగుబాటు వివరాలు వెల్లడిస్తున్న డీజీపీ - ప్రత్యక్షప్రసారం - NARAHARI SURRENDER

DGP Anand (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 3:06 PM IST

Updated : May 26, 2026 at 3:37 PM IST

Maoist Pasunuri Narahari Surrender : మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పసునూరి నరహరి అలియాస్‌ సంతోశ్ ఈ నెల 12న తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడిగా నరహరి  ఉన్నారు. ఝార్ఖండ్‌లోని సరండా అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలు ముమ్మరంగా కూంబింగ్‌ నిర్వహంచారు. పొలిట్‌ బ్యూరో సభ్యుడు మిసిర్‌ బెస్రా కోసం కూంబింగ్‌ కొనసాగుతున్న క్రమంలో నరహరి తన భార్యతో కలిసి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. నరహరిని పోలీసులు మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. డీజీపీ ఆనంద్ వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. నరహరి స్వస్థలం హనుమకొండ జిల్లాలోని కాజీపేట మండలం సోమిడి గ్రామం. అతని భార్య ఏపీకి చెందిన మహిళగా తెలిసింది. 1996 నుంచి అజ్ఞాతంలో ఉన్న నరహరి, పలు ఆపరేషన్స్‌లో కీలక పాత్ర పోషించారు. మావోయిస్టు పార్టీకి చెందిన అగ్ర నేతలు ముప్పాళ్ల లక్ష్మణ రావు అలియాస్‌ గణపతి, మిసిర్‌ బెస్ర కోసం పోలీసులు వేగంగా కూంబింగ్​ చేస్తున్నారు. నరహరి మూడు దశాబ్దాలుగా అజ్ఞాతంలో ఉంటూ క్రమంగా మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడిగా ఎదిగారు. ఆయన 1996 నుంచి మావోయిస్టు కార్యకలాపాల్లో చురుకుగా వ్యవహరించారని, పలు కీలక ఘటనల్లో ఆయనకు ప్రమేయం ఉందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. ఆపరేషన్ కగార్​లో నిమగ్నమైన భద్రతా సంస్థలకు అతను లొంగిపోవడం కీలక పరిణామంగా భావించవచ్చు.

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana Team

