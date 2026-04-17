మహిళా కానిస్టేబుల్‌కు సీమతం - తోబుట్టువులుగా మారిన పోలీస్​ సిబ్బంది - POLICE CONDUCT BABY SHOWER HYD

మహిళా కానిస్టేబుల్‌కు సీమతం జరిపించిన సహోద్యోగులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 4:59 PM IST

Police Conduct Baby Shower In Hyderabad : సీమంతం అంటే బంధువుల మధ్యలో తల్లి కాబోయే స్త్రీకి జరిపే ఉత్సవం అనే విషయం తెలిసిందే. అయితే బంధువులే లేకపోతే ఆమె ఎంతలా ఆవేదన చెందుతుందో ఆలోచిస్తేనే గుండె తరుక్కుపోతుంది. ఇదే తరహాలో హైదరాబాద్‌లోని ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ తల్లికాబోతోంది. అయితే ఆమెకు చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు మరణించారు. దీంతో ఆమెకు సీమంతం నిర్వహించేందుకు ఎవరూ లేకపోవంతో నిరాశ చెందారు. అయితే చిన్నతనం నుంచి తల్లిదండ్రులు లేని ఆ మహిళా కానిస్టేబుల్‌ సవితకు పోలీసు సిబ్బంది మేమున్నాం అంటూ ముందుకొచ్చారు. ఈ సంఘటన హైదరాబాద్‌ జీడిమెట్లలో జరిగింది. జీడిమెట్ల పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కానిస్టేబుల్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్న సవితకు చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రులు మరణించారు. తనకు సీమంతం చేసే వారు ఎవరూ లేకపోవడంతో పోలీసు శాఖ సిబ్బంది తోబుట్టువులాగా మారి వేడుకను జరిపించారు. కన్నవాళ్లులేని లోటును తీర్చి ఆమెకు కొండంత అండగా నిలిచిన పోలీసుల పట్ల స్థానికులు ప్రశంసల జల్లులు కురిపిస్తున్నారు.

