డీజీపీ శివధర్ రెడ్డికి ఘనంగా వీడ్కోలు - FAREWELL FOR DGP SHIVADHAR REDDY

డీజీపీ శివధర్ రెడ్డికి ఘనంగా వీడ్కోలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 30, 2026 at 8:30 PM IST

Grand Farewell for DGP Shivadhar Reddy : తెలంగాణ పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో డీజీపీ శివధర్ రెడ్డికి పోలీస్ ఉన్నాతాధికారులు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. పోలీస్ శాఖలో ఉన్నత స్థాయి అధికారులు పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు నిర్వహించే అత్యున్నత సంప్రదాయం రోప్ పుల్లింగ్ డీజీపీ కార్యాలయం లోపలి నుంచి బయటి గేటు వరకు ఆయన వాహనాన్ని పూలతో అలంకరించి, వాహనానికి కట్టిన తాళ్లను ఉన్నతాధికారులు స్వయంగా చేతులతో లాగుతూ సాగనంపారు. ఈ వీడ్కోలు వేడుకలో పోలీస్ శాఖలోని సీనియర్ అధికారులు హజయ్యారు. వివిధ విభాగాలకు చెందిన డైరెక్టర్ జనరల్స్ ఆయనతో తమకున్న అనుబంధాన్ని పంచుకున్నారు.

హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్ల పరిధిలోని ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన ఎస్పీలు, జోనల్ డీసీపీలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. డీజీపీ కార్యాలయంలోని కింది స్థాయి సిబ్బంది నుంచి పైస్థాయి అధికారుల వరకు అందరూ పూలమాలలతో ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం ముగిసే సమయంలో డీజీపీ కార్యాలయ పరిసరాలన్నీ బ్యాండ్ మేళాల మధ్య సందడిగా మారాయి. తన సర్వీసులో ఎంతోమంది అధికారులకు మార్గదర్శిగా నిలిచిన ఆయన వీడ్కోలు సమయంలో అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అభివాదం చేశారు. 

డీజీపీ శివధర్ రెడ్డికి వీడ్కోలు
DGP SHIVADHAR REDDY
DGP SHIVADHAR REDDY RETIREMENT
FAREWELL FOR DGP SHIVADHAR REDDY

ETV Bharat Telangana Team

