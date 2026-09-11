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సిద్ధమైన ఖైరతాబాద్ పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి - ఆగమన కార్యక్రమం ప్రత్యక్షప్రసారం​

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ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 6:35 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 6:56 PM IST

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Khairatabad Bada Ganesh Live : భక్తులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ ఆగమనం జరుగుతోంది. కళాకారుల నృత్యాలు, బ్యాండ్ మేళాలు, టపాసుల సందడి మధ్య బడా గణేష్ ఆగమన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. 69 అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని అద్భుతంగా కళాకారులు తీర్చిదిద్దారు. విగ్రహానికి ఓ వైపు సోమనాథ్‌ జ్యోతిర్లింగం, మరోవైపు కాళీమాత విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం నుంచి జరిగే మహా గణపతి దర్శనం కోసం భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరానున్న నేపథ్యంలో ఖైరతాబాద్ ప్రాంగణంలో ఇప్పటికే బారికేడ్లు, ఇతర ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఆగమనాన్ని వీక్షించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. భక్తుల రద్దీ, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏడాది పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతిగా కొలువుదీరనున్న బడా గణేష్ ఆగమనంతో ఖైరతాబాద్‌లో పండుగ సందడి మరింత పెరిగింది. ఈ ఏడాదితో ఖైరతాబాద్‌లో బడా గణేశుడి ఉత్సవాలు ప్రారంభమై 72 ఏళ్లు పూర్తికానున్నాయి. బడా గణేష్ ఆగమన వేడుకలను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం

Khairatabad Bada Ganesh Live : భక్తులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ ఆగమనం జరుగుతోంది. కళాకారుల నృత్యాలు, బ్యాండ్ మేళాలు, టపాసుల సందడి మధ్య బడా గణేష్ ఆగమన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. 69 అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని అద్భుతంగా కళాకారులు తీర్చిదిద్దారు. విగ్రహానికి ఓ వైపు సోమనాథ్‌ జ్యోతిర్లింగం, మరోవైపు కాళీమాత విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం నుంచి జరిగే మహా గణపతి దర్శనం కోసం భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరానున్న నేపథ్యంలో ఖైరతాబాద్ ప్రాంగణంలో ఇప్పటికే బారికేడ్లు, ఇతర ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఆగమనాన్ని వీక్షించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. భక్తుల రద్దీ, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏడాది పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతిగా కొలువుదీరనున్న బడా గణేష్ ఆగమనంతో ఖైరతాబాద్‌లో పండుగ సందడి మరింత పెరిగింది. ఈ ఏడాదితో ఖైరతాబాద్‌లో బడా గణేశుడి ఉత్సవాలు ప్రారంభమై 72 ఏళ్లు పూర్తికానున్నాయి. బడా గణేష్ ఆగమన వేడుకలను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం

Last Updated : September 11, 2026 at 6:56 PM IST

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TAGGED:

KHAIRATABAD BADA GANESH
ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు
KHAIRATABAD GANESH FESTIVAL
KHAIRATABAD BADA GANESH LIVE
KHAIRATABAD BADA GANESH

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