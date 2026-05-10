LIVE : పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో నరేంద్రమోదీ బహిరంగ సభ - ప్రత్యక్షప్రసారం - PM NARENDRA MODI PUBLIC MEETING
Published : May 10, 2026 at 5:51 PM IST
PM Narendra Modi Public Meeting in Pared Grounds : సికింద్రాబాద్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో ప్రధాని మోదీ బహిరంగలో మాట్లాడుతున్నారు. మూడోసారి ప్రధాని బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం మోదీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటిసారి రావడంతో ఈ సభకు బీజేపీ శ్రేణులు భారీ స్థాయిలో హాజరయ్యారు. ఇంతకుముందు రాష్ట్రంలోని పలు అభివృద్ది పనులను హెచ్ఐసీసీలో మోదీ వర్చువల్గా ప్రారంభోత్సవం, శంకుస్థాపనలు చేశారు. రానున్న ఎన్నికల్లో బీజేపీని గెలిపించాలని రాష్ట్ర ప్రజలను కోరారు. ఈ సభలో కేంద్రమంత్రులు, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో రాజకీయ పరిస్థితులపై మోదీ విమర్శలు గుప్పించారు. ఇటీవల జరిగిన నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఎన్నికల్లో బీజేపీ మంచి ఫలితాలు సాధించిన తరుణంలో మోదీ హైదరాబాద్ పర్యటనపై ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ప్రధాని పర్యటనపై ఎక్కువగా రాజకీయపరంగానే ఆసక్తి నెలకొంది. దీంతో మోదీ స్పీచ్పై ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పలు విమర్శలు చేశారు.
