LIVE : ప్రధాని మోదీ 'మన్ కీ బాత్' కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - PM NARENDRA MODI MANN KI BAAT LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : June 28, 2026 at 11:32 AM IST
PM Modi Mann Ki Baat Live : ప్రతి నెలా చివరి ఆదివారం ఉదయం కాగానే గుర్తుకొచ్చే కార్యక్రమం ప్రధానమంత్రి మన్ కీ బాత్. ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత నరేంద్ర మోదీ ప్రజలతో ఏదో ఒక రూపంలో ప్రజలతో తన మనసులోని భావాలను వ్యక్తీకరించేందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్న వినూత్న కార్యక్రమం మన్ కీ బాత్. టీవీ ప్రపంచం ముందు రేడియో వెలవెలబోతున్న తరుణంలో ఆయన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ కోసం ఆకాశవాణిని ఎంచుకొని ప్రధాని మోదీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు. 2014 అక్టోబర్ 3న విజయదశమి నాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అభివృద్ధిలో భారత్ను ప్రపంచ స్థాయిలో నెం.1 తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కల్పిస్తామని వివరిస్తున్నారు. మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పలు అంశాలను వివరిస్తున్నారు. పలు అంశాలపై మన్కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
PM Modi Mann Ki Baat Live : ప్రతి నెలా చివరి ఆదివారం ఉదయం కాగానే గుర్తుకొచ్చే కార్యక్రమం ప్రధానమంత్రి మన్ కీ బాత్. ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత నరేంద్ర మోదీ ప్రజలతో ఏదో ఒక రూపంలో ప్రజలతో తన మనసులోని భావాలను వ్యక్తీకరించేందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్న వినూత్న కార్యక్రమం మన్ కీ బాత్. టీవీ ప్రపంచం ముందు రేడియో వెలవెలబోతున్న తరుణంలో ఆయన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ కోసం ఆకాశవాణిని ఎంచుకొని ప్రధాని మోదీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు. 2014 అక్టోబర్ 3న విజయదశమి నాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అభివృద్ధిలో భారత్ను ప్రపంచ స్థాయిలో నెం.1 తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కల్పిస్తామని వివరిస్తున్నారు. మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పలు అంశాలను వివరిస్తున్నారు. పలు అంశాలపై మన్కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.