LIVE : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం - PM MODI AIRPORT INAUGURATION LIVE
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Published : August 1, 2026 at 11:03 AM IST
PM Narendra Modi Bhogapuram Airport Inauguration Live : నవ్యాంధ్ర చరిత్రలో నేడు సువర్ణాధ్యాయం. భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని నేడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం అయ్యింది. ప్రధాని మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, రామ్మోహన్ నాయుడు సహా పలువురు కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు మంత్రులు పాల్గొన్న ప్రారంభోత్సవంలో దాదాపు 3 లక్షల మంది తరలివచ్చారు. 3 వేల సీసీ కెమెరాలను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానించి పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 7వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహించారు. భోగాపురం విమానాశ్రయ పరిసరాలు కూటమి పార్టీలజెండాలతో నిండిపోయాయి. గిరిజన సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా అల్లూరి, మన్యం, పోలవరం జిల్లాలకు చెందిన 13,750 మంది గిరిజన మహిళలు, విద్యార్థులు 'థింసా' నృత్యంతో ఘన స్వాగతం పలికారు. అలాగే ప్రధాని మోదీ సహా అతిరథ మహారథులకు భారీ హోర్డింగ్లు స్వాగతం పలికాయి. ఇది ఉత్తరాంధ్రకు ఒక పండుగరోజని ప్రజాప్రతినిధులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రధాని మోదీ భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
PM Narendra Modi Bhogapuram Airport Inauguration Live : నవ్యాంధ్ర చరిత్రలో నేడు సువర్ణాధ్యాయం. భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని నేడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం అయ్యింది. ప్రధాని మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, రామ్మోహన్ నాయుడు సహా పలువురు కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు మంత్రులు పాల్గొన్న ప్రారంభోత్సవంలో దాదాపు 3 లక్షల మంది తరలివచ్చారు. 3 వేల సీసీ కెమెరాలను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానించి పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 7వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహించారు. భోగాపురం విమానాశ్రయ పరిసరాలు కూటమి పార్టీలజెండాలతో నిండిపోయాయి. గిరిజన సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా అల్లూరి, మన్యం, పోలవరం జిల్లాలకు చెందిన 13,750 మంది గిరిజన మహిళలు, విద్యార్థులు 'థింసా' నృత్యంతో ఘన స్వాగతం పలికారు. అలాగే ప్రధాని మోదీ సహా అతిరథ మహారథులకు భారీ హోర్డింగ్లు స్వాగతం పలికాయి. ఇది ఉత్తరాంధ్రకు ఒక పండుగరోజని ప్రజాప్రతినిధులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రధాని మోదీ భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.