LIVE : తెలంగాణలో పలు ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని మోదీ ప్రారంభోత్సవాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - MODI LAUNCH DEVELOPMENT PROJECTS
Published : May 10, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 4:05 PM IST
PM Modi in Hyderabad : తెలంగాణలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా రూ.9,377 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేస్తున్నారు. బెంగళూరు నుంచి మధ్యాహ్నం బేగంపేటకు చేరుకున్న మోదీ రోడ్డుమార్గంలో హెచ్ఐసీసీకి వెళ్లి సీఎం రేవంత్, కేంద్రమంత్రులు కిషన్రెడ్డి, సంజయ్తో కలిసి వర్చువల్గా ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్నారు. వరంగల్లో పీఎం మిత్ర పార్కు, జహీరాబాద్లో పారిశ్రామిక ప్రాంతం, గుడెబెల్లూర్-మహబూబ్నగర్ మధ్య 165 కిలో మీటర్ల నాలుగు వరుసల రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. హైదరాబాద్ మల్కాపూర్లో నిర్మించిన ఇండియన్ ఆయిల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ టెర్మినల్ను జాతికి అంకితం చేశారు. ప్రధాని పర్యటన అభివృద్ధి, రాజకీయపరంగానూ ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇటీవల దేశంలో జరిగిన నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఎన్నికల్లో బీజేపీ మంచి ఫలితాలు సాధించిన నేపథ్యంలో ప్రధాని సాయంత్రం తెలంగాణ బీజేపీ ముఖ్య నేతలతో భేటీకానున్నారు. తెలంగాణలో పార్టీ కార్యకలాపాలు బలోపేతంపై పలు సూచనలు చేయనున్నారని సమాచారం.
