13,750 మందితో థింసా నృత్యం - ప్రధానికి గిరిజన మహిళల ఆత్మీయ స్వాగతం - THIMSA SPECIALITY
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 4:45 PM IST
Dhimsa Traditional Dance of Tribals: విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోదీకి గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యం థింసా నృత్యంతో అద్భుత స్వాగతం పలికారు. ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనం నుంచి సభావేదిక వైపు వెళ్లే మార్గంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన భారీ వేదికపై ఈ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. 13వేల 750 మంది గిరిజన మహిళలు, విద్యార్థులు గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే థింసా నృత్యంతో అపూర్వంగా ప్రధాని మోదీకి ఆహ్వానం పలికారు. టెర్మినల్ భవనం పరిశీలన ఆ తర్వాత గిరిజనుల నృత్యాన్ని చూస్తూ మోదీ ప్రధాన వేదికపైకి చేరుకున్నారు. కళాకారులకు చేతులు ఊపుతూ అభినందనలు తెలిపారు.
పీఎం - సీఎం అభినందనలు: ఏకకాలంలో వేల మంది థింసా నృత్యం చేయడంపై గిరిజన మహిళలు, విద్యార్థులను ప్రధాని మెచ్చుకున్నారు. థింసా నృత్యంపై సీఎం చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు. మన ఆడబిడ్డలు ప్రదర్శించిన థింసా నృత్యం రాష్ట్రానికే గర్వకారణమన్నారు. 13 వేల మందికిపైగా ఆడబిడ్డలు థింసా నృత్యం చేసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారని కితాబిచ్చారు. థింసా నృత్యం అద్భుతంగా చేయించడంలో విజయవంతమైన సంధ్యారాణికి అభినందనలు తెలిపారు.
Dhimsa Traditional Dance of Tribals: విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోదీకి గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యం థింసా నృత్యంతో అద్భుత స్వాగతం పలికారు. ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనం నుంచి సభావేదిక వైపు వెళ్లే మార్గంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన భారీ వేదికపై ఈ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. 13వేల 750 మంది గిరిజన మహిళలు, విద్యార్థులు గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే థింసా నృత్యంతో అపూర్వంగా ప్రధాని మోదీకి ఆహ్వానం పలికారు. టెర్మినల్ భవనం పరిశీలన ఆ తర్వాత గిరిజనుల నృత్యాన్ని చూస్తూ మోదీ ప్రధాన వేదికపైకి చేరుకున్నారు. కళాకారులకు చేతులు ఊపుతూ అభినందనలు తెలిపారు.
పీఎం - సీఎం అభినందనలు: ఏకకాలంలో వేల మంది థింసా నృత్యం చేయడంపై గిరిజన మహిళలు, విద్యార్థులను ప్రధాని మెచ్చుకున్నారు. థింసా నృత్యంపై సీఎం చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు. మన ఆడబిడ్డలు ప్రదర్శించిన థింసా నృత్యం రాష్ట్రానికే గర్వకారణమన్నారు. 13 వేల మందికిపైగా ఆడబిడ్డలు థింసా నృత్యం చేసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారని కితాబిచ్చారు. థింసా నృత్యం అద్భుతంగా చేయించడంలో విజయవంతమైన సంధ్యారాణికి అభినందనలు తెలిపారు.