LIVE : పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - SATHYA SAI BABA CELEBRATIONS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 10:23 AM IST
Sri Sathya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi Live : పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతన్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేడు (బుధవారం) ఉదయం 9 గంటలకు దిల్లీ నుంచి నేరుగా పుట్టపర్తి విమానాశ్రయం చేరుకొని సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. కాగా మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటలకే సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్లు పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. అదేవిధంగా అర్ధరాత్రి ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. దీంతో హిల్ వ్యూ ఆడిటోరియం పూర్తిస్థాయిలో ఎస్పీజీ బలగాల భద్రతలోకి వెళ్లింది. పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంత నిలయంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఆలయాల భవనాలన్నీ రంగు రంగుల దీపాలతో అత్యంత సుందరంగా సిద్ధం చేశారు. అలాగే సత్య సాయిబాబా శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రముఖ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్, సినీనటి ఐశ్వర్యరాయ్ పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. ప్రశాంతి నిలయంలో సత్యసాయి మహా సమాధిని దర్శించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో సచిన్ టెండూల్కర్ను మంత్రి నారా లోకేశ్ మర్యాదపూర్వకంగా కలుశారు. సచిన్ను కలిసిన వారిలో మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, అనగాని సత్యప్రసాద్ ఉన్నారు.
Sri Sathya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi Live : పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతన్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేడు (బుధవారం) ఉదయం 9 గంటలకు దిల్లీ నుంచి నేరుగా పుట్టపర్తి విమానాశ్రయం చేరుకొని సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. కాగా మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటలకే సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్లు పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. అదేవిధంగా అర్ధరాత్రి ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. దీంతో హిల్ వ్యూ ఆడిటోరియం పూర్తిస్థాయిలో ఎస్పీజీ బలగాల భద్రతలోకి వెళ్లింది. పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంత నిలయంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఆలయాల భవనాలన్నీ రంగు రంగుల దీపాలతో అత్యంత సుందరంగా సిద్ధం చేశారు. అలాగే సత్య సాయిబాబా శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రముఖ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్, సినీనటి ఐశ్వర్యరాయ్ పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. ప్రశాంతి నిలయంలో సత్యసాయి మహా సమాధిని దర్శించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో సచిన్ టెండూల్కర్ను మంత్రి నారా లోకేశ్ మర్యాదపూర్వకంగా కలుశారు. సచిన్ను కలిసిన వారిలో మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, అనగాని సత్యప్రసాద్ ఉన్నారు.