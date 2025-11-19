ETV Bharat / Videos

LIVE : పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - SATHYA SAI BABA CELEBRATIONS LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 10:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sri Sathya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi Live : పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతన్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేడు (బుధవారం) ఉదయం 9 గంటలకు దిల్లీ నుంచి నేరుగా పుట్టపర్తి విమానాశ్రయం చేరుకొని సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. కాగా మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటలకే సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్​లు పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. అదేవిధంగా అర్ధరాత్రి ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. దీంతో హిల్ వ్యూ ఆడిటోరియం పూర్తిస్థాయిలో ఎస్పీజీ బలగాల భద్రతలోకి వెళ్లింది. పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంత నిలయంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఆలయాల భవనాలన్నీ రంగు రంగుల దీపాలతో అత్యంత సుందరంగా సిద్ధం చేశారు. అలాగే సత్య సాయిబాబా శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రముఖ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్, సినీనటి ఐశ్వర్యరాయ్ పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. ప్రశాంతి నిలయంలో సత్యసాయి మహా సమాధిని దర్శించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో సచిన్ టెండూల్కర్​ను మంత్రి నారా లోకేశ్ మర్యాదపూర్వకంగా కలుశారు. సచిన్​ను కలిసిన వారిలో మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, అనగాని సత్యప్రసాద్ ఉన్నారు.

Sri Sathya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi Live : పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతన్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేడు (బుధవారం) ఉదయం 9 గంటలకు దిల్లీ నుంచి నేరుగా పుట్టపర్తి విమానాశ్రయం చేరుకొని సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. కాగా మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటలకే సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్​లు పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. అదేవిధంగా అర్ధరాత్రి ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. దీంతో హిల్ వ్యూ ఆడిటోరియం పూర్తిస్థాయిలో ఎస్పీజీ బలగాల భద్రతలోకి వెళ్లింది. పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంత నిలయంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఆలయాల భవనాలన్నీ రంగు రంగుల దీపాలతో అత్యంత సుందరంగా సిద్ధం చేశారు. అలాగే సత్య సాయిబాబా శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రముఖ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్, సినీనటి ఐశ్వర్యరాయ్ పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. ప్రశాంతి నిలయంలో సత్యసాయి మహా సమాధిని దర్శించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో సచిన్ టెండూల్కర్​ను మంత్రి నారా లోకేశ్ మర్యాదపూర్వకంగా కలుశారు. సచిన్​ను కలిసిన వారిలో మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, అనగాని సత్యప్రసాద్ ఉన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI AT PUTTAPARTHI
PRIME MINISTER MODI AP TOUR
PUTTAPARTHI SRI SATHYA SAI PROGRAM
PM MODI LIVE PROGRAM AT PUTTAPARTHI
SATHYA SAI BABA CELEBRATIONS LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Ramoji Excellence Awards 2025 Live

LIVE: రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 16, 2025 at 6:49 PM IST
CM Chandrababu Pressmeet Live

LIVE : సీఐఐ సదస్సు సక్సెస్​పై సీఎం చంద్రబాబు ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 15, 2025 at 6:03 PM IST
CII Partnership Summit 2025 Edding Session LIVE From Visakha

LIVE: విశాఖలో రెండోరోజు సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 15, 2025 at 2:01 PM IST
CII Partnership Summit 2025 LIVE From Visakhapatnam

LIVE:విశాఖ తీరంలో రెండోరోజు సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 15, 2025 at 10:09 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చలికాలంలో బాల్కనీలో మొక్కలు జాగ్రత్త! - ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

పిల్లల్లోనూ హైబీపీకి అవకాశాలెన్నో! - ఇలా గుర్తించే వీలుందంటున్న నిపుణులు!

విజిల్స్ ఉండవు, తుపాకీ పేలదు! ఈ 'సైలెంట్ ఒలింపిక్స్' గురించి మీకు తెలుసా?

రష్యాతో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై 500 శాతం సుంకాలు : ట్రంప్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.