LIVE: ప్రధాని మోదీ పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PM MODI PARIKSHA PE CHARCHA

PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026 Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 11:01 AM IST

Updated : February 6, 2026 at 12:02 PM IST

1 Min Read
PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026 Live: పరీక్షల ముందు ఒత్తిడిలో ఉండే విద్యార్థుల్లో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపేలా పరీక్షాపే చర్చా కార్యక్రమం (Pariksha Pe Charcha) ద్వారా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ విద్యార్థులతో మాట్లాడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఏడాది కూడా ఆయన విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. ఆ సందర్భంగా వారు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు పీఎం సమాధానాలు ఇచ్చారు. కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోను శుక్రవారం మోదీ ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేశారు. ‘‘పరీక్షలను సానుకూలంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కోవడం గురించి విద్యార్థులతో అద్భుతమైన చర్చ జరిగింది’’ అని రాసుకొచ్చారు. ఈ వీడియో అందరూ చూడాలని సూచించారు.   ప్రధాని మోదీ పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమం

ఒత్తిడిని అధిగమిస్తేనే సత్ఫలితాలు వస్తాయని ప్రధాని విద్యార్థులకు సూచించారు. నైపుణ్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పెంచుకుంటూ ఉండాలన్నారు. ఏకాగ్రతతో చదివితే నేర్చుకున్నది ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంద ప్రధాని చెప్పారు. పౌష్టికాహారం తింటూ తగినంత నిద్ర పోవాలని, ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చదివితే సులువుగా ఉంటుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. జీవితంలో ప్రతి విషయంలోనూ సమతుల్యత ఉండాలని, విద్య ద్వారానే జీవిత, వృత్తిపర నైపుణ్యాలు సాధ్యమవుతాయని ప్రధాని తెలిపారు. మన లక్ష్యాన్ని ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలని కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటే మెదడు చురుకుగా పనిచేస్తుందని ప్రధాని విద్యార్థులకు తెలిపారు. ప్రస్తుతం పీఎం పరీక్షాపే చర్చా కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : February 6, 2026 at 12:02 PM IST

