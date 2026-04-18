LIVE : దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న ప్రధాని మోదీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PM MODI LIVE

PM Modi Fires On Bill Failure live (ANI)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 8:32 PM IST

PM Modi Live : మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు సంబంధించిన ఓటింగ్ సందర్భంగా లోక్​సభలో తీవ్ర ఉద్రిక్తలకు దారి తీసింది. లోక్​సభ, రాష్ట్ర శాసన సభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్​ కల్పించాలనే లక్ష్యంతో పాటు డీలిమిటేషన్​ ప్రక్రియ అనంతరం స్థానాల సంఖ్యను పెంచే ప్రతిపాదనతో ఈ బిల్లును తీసుకువచ్చారు. ఈ బిల్లుకు సంబంధించి ఓటింగ్ నిర్వహించే సమయంలో 528 మంది ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ బిల్లుకు అనుకూలంగా 298 ఓట్లు రాగా, 230 వ్యతిరేకంగా నమోదయ్యాయి. అయితే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులు చేయాలంటే ప్రత్యక మెజారిటీ అంటే మూడింట రెండో వంతు ఓట్లు మెజారిటీ (352 ఓట్లు) ఉంటేనే బిల్లు పాస్​ అవుతుంది. ఈ బిల్లుపై సరిపడ ఓట్లు రాకపోవడంతో ఇది వీగిపోయింది. ఈ విషయంపై ప్రధాని మోదీ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. విపక్షాల వైఖరి దేశ మహిళలకు అన్యాయం చేసిందని, ఈ విషయంలో వారు జీవితాంతం చింతించాల్సి వస్తుందని మండిపడ్డారు. ఈ విషయంపై దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. లైవ్​లో వీక్షిద్దాం.

 

