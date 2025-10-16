ETV Bharat / Videos

LIVE: కర్నూలులో ప్రధాని మోదీ బహిరంగ సభ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MODI KURNOOL PUBLIC MEETING LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 2:11 PM IST

Prime Minister Modi Kurnool Public Meeting Live: కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలతో ప్రజలకు జరుగుతున్న ప్రయోజనాలను వివరించేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. ప్రధాని పర్యటనతో కర్నూలు నగరం ఘనంగా ముస్తాబైంది. ‘సూపర్‌ జీఎస్టీ - సూపర్‌ సేవింగ్స్‌’ పేరుతో కర్నూలు శివారులోని నన్నూరు వద్ద భారీ బహిరంగ సభ జరుగుతోంది. 450 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాట్లు చేశారు. లక్షలాది మంది సభకు హాజరయ్యారు. ఈ వేదిక నుంచే ప్రధాని మోదీ రూ.13,429 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. జీఎస్టీ 2.0 నిర్ణయంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దసరా పండుగ నుంచే విస్తృత ప్రచారం ప్రారంభించింది. మండలాల నుంచి జిల్లా స్థాయికి వరకు ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. సూపర్‌ జీఎస్టీ కార్యక్రమం విజయవంతమైన నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం మోదీ సభను అదే స్థాయిలో సక్సెస్‌ చేయేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రధాని ఉదయం దిల్లీ నుంచి బయల్దేరి కర్నూలు చేరుకుని, అక్కడి నుంచి శ్రీశైలం వెళ్లారు. భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వార్లను దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. తరువాత శివాజీ స్పూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించి, మధ్యాహ్నం రెండు గంటల తర్వాత కర్నూలు సభకు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీతో పాటు సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌, మంత్రి నారా లోకేశ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

PM MODI KURNOOL VISIT
KURNOOL PUBLIC MEETING LIVE
SUPER GST SUPER SAVINGS EVENT
MODI ANDHRA PRADESH TOUR
MODI KURNOOL PUBLIC MEETING LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

