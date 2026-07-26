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LIVE : వికసిత్‌ వైబ్రంట్ విలేజ్-2026లో పాల్గొన్న యువతతో ప్రధాని మోదీ ముఖాముఖి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PM MODI LIVE

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PM Modi Interacts With Youth Participating in Vikasit Vibrant Village 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 5:29 PM IST

|

Updated : July 26, 2026 at 5:50 PM IST

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PM Modi Interacts With Youth Participating in Vikasit Vibrant Village 2026 : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా వికసిత్‌ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ 2026లో పాల్గొన్న వారితో మాట్లాడుతున్నారు. దేశవ్యాప్త ఆన్‌లైన్ క్విజ్ పోటీ ద్వారా, ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 400 మందికి పైగా యువతను వికసిత్‌ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ 2026 కోసం ఎంపిక చేశారు. లడఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్‌లోని 74 వైబ్రెంట్ సరిహద్దు గ్రామాలను యువతతో అనుసంధానిస్తూ, వికసిత్‌ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ 2026ను జూన్ 4 నుంచి జూన్ 30 వరకు నిర్వహించారు. 'మై భారత్' ద్వారా అమలు చేయబడుతున్న ఈ వికసిత్‌ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్, భారతదేశ సరిహద్దు గ్రామాలను దేశపు మొదటి గ్రామాలుగా పరిగణించి, వికసిత్‌ భారత్ దిశగా సాగే ప్రయాణంలో వాటిని క్రియాశీల భాగస్వాములుగా చేయాలన్న ప్రధానమంత్రి దార్శనికతను సాకారం చేయడానికి రూపొందించబడింది. 

PM Modi Interacts With Youth Participating in Vikasit Vibrant Village 2026 : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా వికసిత్‌ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ 2026లో పాల్గొన్న వారితో మాట్లాడుతున్నారు. దేశవ్యాప్త ఆన్‌లైన్ క్విజ్ పోటీ ద్వారా, ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 400 మందికి పైగా యువతను వికసిత్‌ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ 2026 కోసం ఎంపిక చేశారు. లడఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్‌లోని 74 వైబ్రెంట్ సరిహద్దు గ్రామాలను యువతతో అనుసంధానిస్తూ, వికసిత్‌ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ 2026ను జూన్ 4 నుంచి జూన్ 30 వరకు నిర్వహించారు. 'మై భారత్' ద్వారా అమలు చేయబడుతున్న ఈ వికసిత్‌ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్, భారతదేశ సరిహద్దు గ్రామాలను దేశపు మొదటి గ్రామాలుగా పరిగణించి, వికసిత్‌ భారత్ దిశగా సాగే ప్రయాణంలో వాటిని క్రియాశీల భాగస్వాములుగా చేయాలన్న ప్రధానమంత్రి దార్శనికతను సాకారం చేయడానికి రూపొందించబడింది. 

Last Updated : July 26, 2026 at 5:50 PM IST

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TAGGED:

MODI
VIKASIT VIBRANT VILLAGE 2026
PM MODI LIVE
PM MODI INTERACTS WITH YOUTH
PM MODI LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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