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కొత్తపేటలో సరికొత్త సెట్ - గణపతి జననం, లీలలతో చిత్రాలు

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కొత్తపేటలో సరికొత్త సెట్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 4:38 PM IST

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Photo galery with Ganpti birth in kothapeta : హైదరాబాద్‌లో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల కోలాహలంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఎటు చూసినా విభిన్న ఆకృతుల్లో కొలువుదీరిన బొజ్జ గణపయ్యలు భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. కొత్తపేటలోని 'భగత్ సింగ్ యూత్' ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపం భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. వినాయకుడి జన్మించినప్పటి నుంచి ఆయన లీలల వరకు సమగ్ర చరితను కళ్లకు కట్టేలా ఏర్పాటు చేసిన ఫోటోగ్యాలరీ భక్తుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. వినాయక మండపాల వద్ద విద్యుత్‌ కాంతుల్లో విభిన్న ఆకృతుల్లో కొలువుదీరిన బొజ్జ గణపయ్యలు దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరుతున్నారు. కళ్లు చెదిరే డెకరేషన్‌ చూసి భక్తులు మంత్ర ముగ్ధులవుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ కొత్తపేట మండపం వైరల్‌గా మారింది. ఇక్కడి వినాయకుడిని "కొత్తపేట కా రాజా" అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ వినాయక మండపం నగరంలోనే ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రతిఏటా వినూత్నమైన థీమ్‌లతో నిర్వహిస్తూ భక్తులను ఆకట్టుకుంటోంది.

Photo galery with Ganpti birth in kothapeta : హైదరాబాద్‌లో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల కోలాహలంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఎటు చూసినా విభిన్న ఆకృతుల్లో కొలువుదీరిన బొజ్జ గణపయ్యలు భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. కొత్తపేటలోని 'భగత్ సింగ్ యూత్' ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపం భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. వినాయకుడి జన్మించినప్పటి నుంచి ఆయన లీలల వరకు సమగ్ర చరితను కళ్లకు కట్టేలా ఏర్పాటు చేసిన ఫోటోగ్యాలరీ భక్తుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. వినాయక మండపాల వద్ద విద్యుత్‌ కాంతుల్లో విభిన్న ఆకృతుల్లో కొలువుదీరిన బొజ్జ గణపయ్యలు దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరుతున్నారు. కళ్లు చెదిరే డెకరేషన్‌ చూసి భక్తులు మంత్ర ముగ్ధులవుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ కొత్తపేట మండపం వైరల్‌గా మారింది. ఇక్కడి వినాయకుడిని "కొత్తపేట కా రాజా" అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ వినాయక మండపం నగరంలోనే ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రతిఏటా వినూత్నమైన థీమ్‌లతో నిర్వహిస్తూ భక్తులను ఆకట్టుకుంటోంది.

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TAGGED:

కొత్తపేటలో గణేేష్ సెట్
PANDAL SET STORY OF GANAPTI
PHOTO GALERY WITH GANPTI BIRTH
GANESH CELEBRATIONS 2026
WONDERFUL GANESH DECORATION

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