LIVE : గురు పూర్ణిమ వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GURU PURNIMA 2026
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Published : July 29, 2026 at 6:58 AM IST
Guru purnima celebrations : రాష్ట్రంలో వైభవంగా గురు పూర్ణిమ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. గురువును పూజించే రోజే గురు పూర్ణిమగా పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. అలాగే వ్యాస పూర్ణిమగానూ గురు పూర్ణిమకు పేరుగాంచింది. నారాయణుని స్వరూపమైన వ్యాసుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గురు పూర్ణిమను జరుపుకుంటారు. షిర్డీ సహా రాష్ట్రంలోని వివిధ ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. సాయిబాబా ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఘనంగా సాయిబాబా ఆలయాల్లో కాకడ హారతి, అభిషేకాలు, పూజలు జరుగుతున్నాయి. మన సంస్కృతిలో గురువుకు తల్లిదండ్రుల తరువాత విశిష్ట స్థానం ఉంటుంది. మంచిచెడుల విచక్షణను తెలియజేసేది గురువు. దీంతో గురుపూర్ణమ రోజు గురుపూజ త్రిమూర్తుల సేవకు సమానంగా భావిస్తారు. ఈ సందర్భంగా వేకువజాము నుంచే సాయిబాబా ఆలయలకు భక్తులు పోటెత్తారు. శిరిడిలో సాయిబాబా ఆలయంలో ఘనంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు జరగుతున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి శిరిడికి భక్తులు తరలివచ్చారు. దిల్సుఖ్నగర్ సాయిబాబా ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ ఏర్పడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాయిబాబా ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతున్నాయి. పూజా కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Guru purnima celebrations : రాష్ట్రంలో వైభవంగా గురు పూర్ణిమ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. గురువును పూజించే రోజే గురు పూర్ణిమగా పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. అలాగే వ్యాస పూర్ణిమగానూ గురు పూర్ణిమకు పేరుగాంచింది. నారాయణుని స్వరూపమైన వ్యాసుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గురు పూర్ణిమను జరుపుకుంటారు. షిర్డీ సహా రాష్ట్రంలోని వివిధ ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. సాయిబాబా ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఘనంగా సాయిబాబా ఆలయాల్లో కాకడ హారతి, అభిషేకాలు, పూజలు జరుగుతున్నాయి. మన సంస్కృతిలో గురువుకు తల్లిదండ్రుల తరువాత విశిష్ట స్థానం ఉంటుంది. మంచిచెడుల విచక్షణను తెలియజేసేది గురువు. దీంతో గురుపూర్ణమ రోజు గురుపూజ త్రిమూర్తుల సేవకు సమానంగా భావిస్తారు. ఈ సందర్భంగా వేకువజాము నుంచే సాయిబాబా ఆలయలకు భక్తులు పోటెత్తారు. శిరిడిలో సాయిబాబా ఆలయంలో ఘనంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు జరగుతున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి శిరిడికి భక్తులు తరలివచ్చారు. దిల్సుఖ్నగర్ సాయిబాబా ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ ఏర్పడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాయిబాబా ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతున్నాయి. పూజా కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.