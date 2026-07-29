ETV Bharat / Videos

LIVE : గురు పూర్ణిమ వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GURU PURNIMA 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
GURU PURNIMA 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 6:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Guru purnima celebrations : రాష్ట్రంలో వైభవంగా గురు పూర్ణిమ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. గురువును పూజించే రోజే గురు పూర్ణిమగా పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. అలాగే వ్యాస పూర్ణిమగానూ గురు పూర్ణిమకు పేరుగాంచింది. నారాయణుని స్వరూపమైన వ్యాసుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గురు పూర్ణిమను జరుపుకుంటారు. షిర్డీ సహా రాష్ట్రంలోని వివిధ ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. సాయిబాబా ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఘనంగా సాయిబాబా ఆలయాల్లో కాకడ హారతి, అభిషేకాలు, పూజలు జరుగుతున్నాయి. మన సంస్కృతిలో గురువుకు తల్లిదండ్రుల తరువాత విశిష్ట స్థానం ఉంటుంది. మంచిచెడుల విచక్షణను తెలియజేసేది గురువు. దీంతో గురుపూర్ణమ రోజు గురుపూజ త్రిమూర్తుల సేవకు సమానంగా భావిస్తారు. ఈ సందర్భంగా వేకువజాము నుంచే సాయిబాబా ఆలయలకు భక్తులు పోటెత్తారు. శిరిడిలో సాయిబాబా ఆలయంలో ఘనంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు జరగుతున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి శిరిడికి భక్తులు తరలివచ్చారు. దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ సాయిబాబా ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ ఏర్పడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాయిబాబా ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతున్నాయి. పూజా కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Guru purnima celebrations : రాష్ట్రంలో వైభవంగా గురు పూర్ణిమ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. గురువును పూజించే రోజే గురు పూర్ణిమగా పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. అలాగే వ్యాస పూర్ణిమగానూ గురు పూర్ణిమకు పేరుగాంచింది. నారాయణుని స్వరూపమైన వ్యాసుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గురు పూర్ణిమను జరుపుకుంటారు. షిర్డీ సహా రాష్ట్రంలోని వివిధ ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. సాయిబాబా ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఘనంగా సాయిబాబా ఆలయాల్లో కాకడ హారతి, అభిషేకాలు, పూజలు జరుగుతున్నాయి. మన సంస్కృతిలో గురువుకు తల్లిదండ్రుల తరువాత విశిష్ట స్థానం ఉంటుంది. మంచిచెడుల విచక్షణను తెలియజేసేది గురువు. దీంతో గురుపూర్ణమ రోజు గురుపూజ త్రిమూర్తుల సేవకు సమానంగా భావిస్తారు. ఈ సందర్భంగా వేకువజాము నుంచే సాయిబాబా ఆలయలకు భక్తులు పోటెత్తారు. శిరిడిలో సాయిబాబా ఆలయంలో ఘనంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు జరగుతున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి శిరిడికి భక్తులు తరలివచ్చారు. దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ సాయిబాబా ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ ఏర్పడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాయిబాబా ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతున్నాయి. పూజా కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

WHAT IS GURU PURNIMA
WHY WE CELEBRATE GURU PURNIMA
రాష్ట్రంలో గురు పూర్ణిమ ఉత్సవాలు
GURU PURNIMA 2026
GURU PURNIMA CELEBRATIONS IN TG

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026

LIVE : లోక్​సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 28, 2026 at 11:01 AM IST
PARLIAMENT MONSOON SESSION

LIVE : లోక్​సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 27, 2026 at 12:07 PM IST
TANA World Literary Forum LIVE

LIVE : తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో 'తెలుగు వెలుగు' - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 26, 2026 at 7:35 PM IST
PM Modi

LIVE : వికసిత్‌ వైబ్రంట్ విలేజ్-2026లో పాల్గొన్న యువతతో ప్రధాని మోదీ ముఖాముఖి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 26, 2026 at 5:22 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.