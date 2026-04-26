అశ్వారావుపేటలో ఇంధన కొరత - పెట్రోల్​ బంకుల వద్ద బారులు తీరిన వాహనదారులు - CROWDS SCRAMBLE FOR PETROL

అశ్వారావుపేటలో ఇంధన కొరత - పెట్రోల్​ బంకు వద్ద బారులు తీరిన వాహనదారులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 3:21 PM IST

1 Min Read
People Queue up at Fuel Stations : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేటలో ఇంధన కొరత తీవ్రంగా ఏర్పడింది. మండలంలోని దాదాపు అన్ని బంకుల్లో కేవలం రెండింట్లో మాత్రమే పెట్రోల్ దొరుకుతుండటంతో ఆ బంకుల వద్ద జనం బారులు తీరారు. అశ్వారావుపేటలోని బంకు వద్ద పెట్రోల్ కోసం జనం ఎగబడటంతో పోలీసులను ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది. వినాయకపురంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే నెలకొంది.

పెట్రోల్​ దొరకడం లేదని బంకుల్లో జనాలు బాటిళ్లు పట్టుకొని లైన్​లో నిలబడ్డారు. రాష్ట్రంలో పెట్రోల్​, డీజిల్​ కొరత ఉందన్న వదంతుల నేపథ్యంలో వాహనదారులు బారులు తీరారు. వాహనదారులు, రైతులు డీజిల్ కోసం పెట్రోల్ బంకుల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు. గతంలో పెద్ద డ్రమ్ములు తీసుకొచ్చి పెట్రోల్​ నింపుకున్నారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా పలు జిల్లాల్లోని పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రోల్​, డీజిల్ నిల్వలు నిండుకున్నాయి. దీంతో  కొరత తలెత్తగా, వాహన దారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాహనాల్లో ఇంధనం కోసం గంటల తరబడి పెట్రోల్​ బంకుల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు.

