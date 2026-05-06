ETV Bharat / Videos

వారం రోజులుగా రాని మంచినీళ్లు - ఖాళీ బిందెలతో మహిళల ఆందోళన - DRINKING WATER ISSUE KAMMAVARIPALEM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
మంచినీటిని సరఫరా చేయాలని ఖాళీ బిందెలతో నిరసన ప్రదర్శనలు చేసిన మహిళలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 4:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

People Protest For Drinking Water Supply In NTR District: ఎన్టీఆర్​ జిల్లా నందిగామ మండలం కమ్మవారిపాలెం గ్రామంలో మంచినీటి సరఫరా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజాసంఘాల ఆధ్వర్యంలో గ్రామస్థులు ఆందోళన చేశారు. కమ్మవారిపాలెం గ్రామంలో రక్షిత మంచినీటి పథకం వద్ద మహిళలు ఖాళీ బిందెలతో నిరసన ప్రదర్శన చేశారు. గ్రామంలో వారం రోజుల నుండి మంచినీళ్లు రావటం లేదన్నారు. జలజీవన్ మిషన్ పధకం పనులు అసంపూర్తిగా వున్నాయని, గ్రామానికి వచ్చే ప్రధాన పైపు లైన్లు పగిలిపోయిన అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామంలో అక్రమ మెాటారు మంచి నీటి కనెక్షన్​లు తొలగించాలన్నారు. కమ్మవారిపాలెంలో తక్షణమే మంచి నీరు ఇవ్వాలని సీపీఎం నాయకులు కర్రి వెంకటేశ్వర రావు డిమాండ్ చేశారు. వారం రోజులుగా మంచి నీరు రాక దాహార్తితో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ట్యాంక్​ల ద్వారా మంచి నీరు ఇవ్వాలని కోరారు. అధికారులు నిర్లక్ష్యం వీడి కమ్మవారిపాలెంలో మంచినీళ్లు సరఫరా చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కమ్మవారిపాలెం గ్రామ సీపీఎం నాయకులు పత్తిపాటి శ్రీనివాసరావు, చెరుకుపల్లి రమేశ్, సుబ్బారావు, శ్రీనివాసరావు, శ్రీరామనేని స్వామి, మంచి దనమ్మ, ఏలూరు సామ్రాజ్యం, చండ్ర దుర్గ, రాగి స్వామి, నాగలక్ష్మి, జగిని, గౌసియా నాయక్, గోపి నాయక్, పలువురు మహిళలు పాల్గొన్నారు.

People Protest For Drinking Water Supply In NTR District: ఎన్టీఆర్​ జిల్లా నందిగామ మండలం కమ్మవారిపాలెం గ్రామంలో మంచినీటి సరఫరా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజాసంఘాల ఆధ్వర్యంలో గ్రామస్థులు ఆందోళన చేశారు. కమ్మవారిపాలెం గ్రామంలో రక్షిత మంచినీటి పథకం వద్ద మహిళలు ఖాళీ బిందెలతో నిరసన ప్రదర్శన చేశారు. గ్రామంలో వారం రోజుల నుండి మంచినీళ్లు రావటం లేదన్నారు. జలజీవన్ మిషన్ పధకం పనులు అసంపూర్తిగా వున్నాయని, గ్రామానికి వచ్చే ప్రధాన పైపు లైన్లు పగిలిపోయిన అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామంలో అక్రమ మెాటారు మంచి నీటి కనెక్షన్​లు తొలగించాలన్నారు. కమ్మవారిపాలెంలో తక్షణమే మంచి నీరు ఇవ్వాలని సీపీఎం నాయకులు కర్రి వెంకటేశ్వర రావు డిమాండ్ చేశారు. వారం రోజులుగా మంచి నీరు రాక దాహార్తితో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ట్యాంక్​ల ద్వారా మంచి నీరు ఇవ్వాలని కోరారు. అధికారులు నిర్లక్ష్యం వీడి కమ్మవారిపాలెంలో మంచినీళ్లు సరఫరా చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కమ్మవారిపాలెం గ్రామ సీపీఎం నాయకులు పత్తిపాటి శ్రీనివాసరావు, చెరుకుపల్లి రమేశ్, సుబ్బారావు, శ్రీనివాసరావు, శ్రీరామనేని స్వామి, మంచి దనమ్మ, ఏలూరు సామ్రాజ్యం, చండ్ర దుర్గ, రాగి స్వామి, నాగలక్ష్మి, జగిని, గౌసియా నాయక్, గోపి నాయక్, పలువురు మహిళలు పాల్గొన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

DISRUPTIVE FRESH WATER SUPPLY
DRINKING WATER ISSUE IN NTR DIST
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో తాగునీటి సమస్య
PEOPLE PROTEST FOR DRINKING WATER
DRINKING WATER ISSUE KAMMAVARIPALEM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

After Quitting Software Job Wins 10 Government Jobs Inspiring Story

తండ్రి కల కోసం సాఫ్ట్‌వేర్‌ వదిలేసిన సుజితశ్రీ- తొలి ప్రయత్నంలోనే 10 ప్రభుత్వ కొలువులు

May 6, 2026 at 12:28 PM IST
Sri Tatayyagunta Gangamma Thalli Jathara

శ్రీతాతయ్యగుంట గంగమ్మ తల్లి జాతర - రోజుకో వేషధారణతో దర్శించుకోనున్న భక్తులు

May 6, 2026 at 11:00 AM IST
Thieves Steal ATM In Dharmavaram

ధర్మవరంలో రెచ్చిపోయిన దొంగలు - ఏకంగా ఏటీఎంనే ఎత్తుకెళ్లిన కేటుగాళ్లు

May 6, 2026 at 11:00 AM IST
Wife Murdered By Poisoning In Proddatur YSR Kadapa District

పాలకోవాలో విషం కలిపి - ఆపై ముఖంపై దిండుతో అదిమి

May 5, 2026 at 3:54 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.