'మా జీవితాల్లో వెలుగులు నింపండి' - కాగడాలతో గిరిజనుల వినూత్న నిరసన
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 1:30 PM IST
తమ గ్రామాలకు శాశ్వత విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పించాలంటూ చేతుల్లో కాగడాలు (దివిటీలు) పట్టుకుని కొండలపై వినూత్న రీతిలో నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు. అనకాపల్లి జిల్లా జెడ్. బెన్నవరం పరిధిలోని సామలమ్మ కొండపై అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా రొంపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని దప్పపాడు గ్రామాల్లో ఈ ఆందోళనలు జరిగాయి. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం, కొండలపై ఉన్న ఈ గ్రామాల్లో కరెంట్ వెలుగులు లేకపోవడంతో తాము ప్రతిరోజూ రాత్రి వేళల్లో భయంతో, చీకటితోనే సహజీవనం చేయాల్సి వస్తోందని గిరిజనులు వాపోతున్నారు.
గతంలో ప్రభుత్వం గిరిజన ప్రాంతాల్లో వెలుగుల కోసం సోలార్ (సౌర) విద్యుత్ పరికరాలను పంపిణీ చేసినప్పటికీ సరైన నిర్వహణ లేక ప్రస్తుతం అవన్నీ పూర్తిగా చెడిపోయాయి. ఆ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఏమాత్రం పనిచేయకపోవడంతో సూర్యాస్తమయం అయిందంటే చాలు గ్రామాలు అంధకారంలో మునిగిపోతున్నాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాత్రి వేళల్లో విషసర్పాలు, వన్యప్రాణుల సంచారం ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రాణాలు చేతిలో పట్టుకుని బతకాల్సి వస్తోందని కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
తాత్కాలిక ఏర్పాట్లు కాకుండా తమ గ్రామాలకు గ్రిడ్ ద్వారా శాశ్వత విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పించాలని బాధితులు ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా వేడుకుంటున్నారు. ఇప్పటికైనా ఐటీడీఏ ఉన్నతాధికారులు, విద్యుత్ శాఖ స్పందించి తమను చీకట్ల నుంచి రక్షించాలని కరెంట్ సదుపాయం కల్పించి తమ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని గిరిజన సంఘాల మద్దతుతో వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
తమ గ్రామాలకు శాశ్వత విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పించాలంటూ చేతుల్లో కాగడాలు (దివిటీలు) పట్టుకుని కొండలపై వినూత్న రీతిలో నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు. అనకాపల్లి జిల్లా జెడ్. బెన్నవరం పరిధిలోని సామలమ్మ కొండపై అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా రొంపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని దప్పపాడు గ్రామాల్లో ఈ ఆందోళనలు జరిగాయి. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం, కొండలపై ఉన్న ఈ గ్రామాల్లో కరెంట్ వెలుగులు లేకపోవడంతో తాము ప్రతిరోజూ రాత్రి వేళల్లో భయంతో, చీకటితోనే సహజీవనం చేయాల్సి వస్తోందని గిరిజనులు వాపోతున్నారు.
గతంలో ప్రభుత్వం గిరిజన ప్రాంతాల్లో వెలుగుల కోసం సోలార్ (సౌర) విద్యుత్ పరికరాలను పంపిణీ చేసినప్పటికీ సరైన నిర్వహణ లేక ప్రస్తుతం అవన్నీ పూర్తిగా చెడిపోయాయి. ఆ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఏమాత్రం పనిచేయకపోవడంతో సూర్యాస్తమయం అయిందంటే చాలు గ్రామాలు అంధకారంలో మునిగిపోతున్నాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాత్రి వేళల్లో విషసర్పాలు, వన్యప్రాణుల సంచారం ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రాణాలు చేతిలో పట్టుకుని బతకాల్సి వస్తోందని కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
తాత్కాలిక ఏర్పాట్లు కాకుండా తమ గ్రామాలకు గ్రిడ్ ద్వారా శాశ్వత విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పించాలని బాధితులు ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా వేడుకుంటున్నారు. ఇప్పటికైనా ఐటీడీఏ ఉన్నతాధికారులు, విద్యుత్ శాఖ స్పందించి తమను చీకట్ల నుంచి రక్షించాలని కరెంట్ సదుపాయం కల్పించి తమ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని గిరిజన సంఘాల మద్దతుతో వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.