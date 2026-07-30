బండి తిరగబడింది - ఆపిల్ పండ్ల స్టాక్ మాయమైంది - PEOPLE OFF APPLES FROM A DCM TRUCK
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Published : July 30, 2026 at 6:49 PM IST
Overturned Apple Laden DCM Truck : మహబూబాబాద్ తొర్రూరు మండలం మాటేడు వద్ద అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆపిల్ పండ్లతో వెళ్తున్న ఓ డీసీఎం వాహనం అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. దీంతో సమాచారం అందుకున్న స్థానికులు, అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు ఆపిల్ పండ్ల కోసం ఎగబడ్డారు. డీసీఎం ఆపిల్ పండ్ల లోడు మొత్తం నిమిషాల వ్యవధిలోనే లూటీ చేశారు. సంచులు, బస్తాల్లో ఆపిల్ పండ్లను ఎత్తుకెళ్లారు.
ప్రస్తుత సమాజంలో ప్రజలు సామాజిక స్పృహను కోల్పోతున్నారు. ఏదైనా లోడుతో వెళ్తున్న భారీ వాహనం బోల్తా పడితే అందులో ఏమున్నాయ్, ఎలా దోచుకుందాం అనే ఆలోచనలోనే ఉన్నారు. కానీ డ్రైవర్, అందులో ఉన్న సహాయకులు ప్రాణాలతో ఉన్నారా? ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్దామా? అనే ఆలోచన కొంచెం కూడా ఎవరిలో లేదు. దానికితోడుగా సంచులు, బస్తాల కొద్దీ ఆపిల్ పండ్లను తీసుకువెళ్లడానికి ఎగబడ్డారు. ఇది ఎంత వరకు సరైనదో ఒకసారి ఆలోచించండి.
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Overturned Apple Laden DCM Truck : మహబూబాబాద్ తొర్రూరు మండలం మాటేడు వద్ద అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆపిల్ పండ్లతో వెళ్తున్న ఓ డీసీఎం వాహనం అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. దీంతో సమాచారం అందుకున్న స్థానికులు, అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు ఆపిల్ పండ్ల కోసం ఎగబడ్డారు. డీసీఎం ఆపిల్ పండ్ల లోడు మొత్తం నిమిషాల వ్యవధిలోనే లూటీ చేశారు. సంచులు, బస్తాల్లో ఆపిల్ పండ్లను ఎత్తుకెళ్లారు.
ప్రస్తుత సమాజంలో ప్రజలు సామాజిక స్పృహను కోల్పోతున్నారు. ఏదైనా లోడుతో వెళ్తున్న భారీ వాహనం బోల్తా పడితే అందులో ఏమున్నాయ్, ఎలా దోచుకుందాం అనే ఆలోచనలోనే ఉన్నారు. కానీ డ్రైవర్, అందులో ఉన్న సహాయకులు ప్రాణాలతో ఉన్నారా? ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్దామా? అనే ఆలోచన కొంచెం కూడా ఎవరిలో లేదు. దానికితోడుగా సంచులు, బస్తాల కొద్దీ ఆపిల్ పండ్లను తీసుకువెళ్లడానికి ఎగబడ్డారు. ఇది ఎంత వరకు సరైనదో ఒకసారి ఆలోచించండి.
ఇంటి ఆవరణలో 12 అడుగుల కొండచిలువ - ఆ విజువల్స్ చూస్తే!