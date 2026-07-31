సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పాత వీడియో - PEDDI SUDHARSHAN REDDY VIRAL VIDEO
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 31, 2026 at 3:10 PM IST
Peddi Sudharshan Reddy Viral Video : వరంగల్ జిల్లాలోని నర్సంపేట నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పాత వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆయన చివరి కోరికను బీఆర్ఎస్ యూఎస్ఏ నాయకుడు భాస్కర్ పిన్న బయటకు వెల్లడించారు. సుదర్శన్ రెడ్డి ఇటీవల కాలంలో అమెరికా వెళ్లినపుడు మళ్లీ బీఆర్ఎస్ను అధికారంలోకి తేవడమే తమ ఆశయమని భాస్కర్ పిన్న వివరించారు. అందుకు సంబంధించి తమకు పదేపదే సూచించాడని బీఆర్ఎస్ యూఎస్ఏ విభాగం ఆ మేరకు పనిచేయాలని నిర్దేశించాలని ఆయన వివరించాడు.
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి అన్న గతంలో అమెరికా వచ్చినపుడు ఎప్పుడూ కేసీఆర్, తెలంగాణ గురించి మాట్లాడేవారు. ఓ సారూ, కేసీఆరూ..... పాటను మూడుసార్లు పెట్టుకుని విన్నారు. తెలంగాణలో మళ్లీ కేసీఆర్ను అధికారంలోకి తీసుకు రావడమే తన ఆశయమని చెప్పారు. సుదర్శన్ రెడ్డి అన్న లాంటి ఉద్యమ నాయకుడికి జీవితాంతం ఉద్యమ పోరాటమే. ఆయన చావుతో పోరాడారు. - భాస్కర్ పిన్న, బీఆర్ఎస్ యూఎస్ఏ నాయకుడు, నర్సంపేట వాసి
Peddi Sudharshan Reddy Viral Video : వరంగల్ జిల్లాలోని నర్సంపేట నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పాత వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆయన చివరి కోరికను బీఆర్ఎస్ యూఎస్ఏ నాయకుడు భాస్కర్ పిన్న బయటకు వెల్లడించారు. సుదర్శన్ రెడ్డి ఇటీవల కాలంలో అమెరికా వెళ్లినపుడు మళ్లీ బీఆర్ఎస్ను అధికారంలోకి తేవడమే తమ ఆశయమని భాస్కర్ పిన్న వివరించారు. అందుకు సంబంధించి తమకు పదేపదే సూచించాడని బీఆర్ఎస్ యూఎస్ఏ విభాగం ఆ మేరకు పనిచేయాలని నిర్దేశించాలని ఆయన వివరించాడు.
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి అన్న గతంలో అమెరికా వచ్చినపుడు ఎప్పుడూ కేసీఆర్, తెలంగాణ గురించి మాట్లాడేవారు. ఓ సారూ, కేసీఆరూ..... పాటను మూడుసార్లు పెట్టుకుని విన్నారు. తెలంగాణలో మళ్లీ కేసీఆర్ను అధికారంలోకి తీసుకు రావడమే తన ఆశయమని చెప్పారు. సుదర్శన్ రెడ్డి అన్న లాంటి ఉద్యమ నాయకుడికి జీవితాంతం ఉద్యమ పోరాటమే. ఆయన చావుతో పోరాడారు. - భాస్కర్ పిన్న, బీఆర్ఎస్ యూఎస్ఏ నాయకుడు, నర్సంపేట వాసి