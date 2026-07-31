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సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పాత వీడియో - PEDDI SUDHARSHAN REDDY VIRAL VIDEO

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సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పాత వీడియో (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 3:10 PM IST

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Peddi Sudharshan Reddy Viral Video : వరంగల్ జిల్లాలోని నర్సంపేట నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పాత వీడియో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. ఆయన చివరి కోరికను బీఆర్ఎస్ యూఎస్ఏ నాయకుడు భాస్కర్ పిన్న బయటకు వెల్లడించారు. సుదర్శన్ రెడ్డి ఇటీవల కాలంలో అమెరికా వెళ్లినపుడు మళ్లీ బీఆర్​ఎస్​ను అధికారంలోకి తేవడమే తమ ఆశయమని భాస్కర్​ పిన్న వివరించారు. అందుకు సంబంధించి తమకు పదేపదే సూచించాడని బీఆర్​ఎస్​ యూఎస్​ఏ విభాగం ఆ మేరకు పనిచేయాలని నిర్దేశించాలని ఆయన వివరించాడు.  

పెద్ది సుదర్శన్​ రెడ్డి అన్న గతంలో అమెరికా వచ్చినపుడు ఎప్పుడూ కేసీఆర్​, తెలంగాణ గురించి మాట్లాడేవారు. ఓ సారూ, కేసీఆరూ..... పాటను మూడుసార్లు పెట్టుకుని విన్నారు. తెలంగాణలో మళ్లీ కేసీఆర్​ను అధికారంలోకి తీసుకు రావడమే తన ఆశయమని చెప్పారు. సుదర్శన్​ రెడ్డి అన్న లాంటి ఉద్యమ నాయకుడికి జీవితాంతం ఉద్యమ పోరాటమే. ఆయన చావుతో పోరాడారు. - భాస్కర్ పిన్న, బీఆర్ఎస్ యూఎస్ఏ నాయకుడు, నర్సంపేట వాసి 

Peddi Sudharshan Reddy Viral Video : వరంగల్ జిల్లాలోని నర్సంపేట నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పాత వీడియో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. ఆయన చివరి కోరికను బీఆర్ఎస్ యూఎస్ఏ నాయకుడు భాస్కర్ పిన్న బయటకు వెల్లడించారు. సుదర్శన్ రెడ్డి ఇటీవల కాలంలో అమెరికా వెళ్లినపుడు మళ్లీ బీఆర్​ఎస్​ను అధికారంలోకి తేవడమే తమ ఆశయమని భాస్కర్​ పిన్న వివరించారు. అందుకు సంబంధించి తమకు పదేపదే సూచించాడని బీఆర్​ఎస్​ యూఎస్​ఏ విభాగం ఆ మేరకు పనిచేయాలని నిర్దేశించాలని ఆయన వివరించాడు.  

పెద్ది సుదర్శన్​ రెడ్డి అన్న గతంలో అమెరికా వచ్చినపుడు ఎప్పుడూ కేసీఆర్​, తెలంగాణ గురించి మాట్లాడేవారు. ఓ సారూ, కేసీఆరూ..... పాటను మూడుసార్లు పెట్టుకుని విన్నారు. తెలంగాణలో మళ్లీ కేసీఆర్​ను అధికారంలోకి తీసుకు రావడమే తన ఆశయమని చెప్పారు. సుదర్శన్​ రెడ్డి అన్న లాంటి ఉద్యమ నాయకుడికి జీవితాంతం ఉద్యమ పోరాటమే. ఆయన చావుతో పోరాడారు. - భాస్కర్ పిన్న, బీఆర్ఎస్ యూఎస్ఏ నాయకుడు, నర్సంపేట వాసి 

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పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి
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