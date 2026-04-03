అమరావతికి చట్టబద్ధతలో జనసేన క్రియాశీలక పాత్ర - ప్రత్యేక వీడియో రిలీజ్ చేసిన పవన్కల్యాణ్ - JANASENA ON AMARAVATI
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 6:43 PM IST
Pawan Special Video on Janasena Role in Amaravati Capital: అమరావతికి చట్టబద్ధత సాధించటంలో జనసేన క్రియాశీలక పాత్ర ఉందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గుర్తు చేశారు. జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ వివిధ సందర్భాల్లో రాజధాని రైతులకు అండగా నిలిచిన విధానంపై వీడియో విడుదల చేశారు. అదే విధంగా వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే అమరావతి పనులు ఆపివేసినప్పుడు రాజధానిలో పర్యటించటాన్ని అందులో ప్రధానంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రస్తావించారు. అదే విధంగా మూడు రాజధానుల ప్రకటనలో తర్వాత ముళ్ల కంచెలు దాటుకుని రైతులకు అండగా నిలవటాన్ని పవన్ ఈ వీడియోతో గుర్తు చేశారు. అంతేకాకుండా జగన్ ప్రభుత్వంలో ఇబ్బందులు పడిన రైతుల గోడు వినటం, తదితర అంశాలన్నింటీనీ వీడియోలో పొందుపరిచారు. ఆ తర్వాత 2024వ సంవత్సరంలో కూటమి అధికారంలోకి రావడం, అమరావతిని నిలబెట్టేందుకు, శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధతను సాధించేందుకు ఇచ్చిన సంపూర్ణమైన సహకారాన్ని జనసేనాని ఇందులో ప్రస్తావించడం విశేషం.
Pawan Special Video on Janasena Role in Amaravati Capital: అమరావతికి చట్టబద్ధత సాధించటంలో జనసేన క్రియాశీలక పాత్ర ఉందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గుర్తు చేశారు. జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ వివిధ సందర్భాల్లో రాజధాని రైతులకు అండగా నిలిచిన విధానంపై వీడియో విడుదల చేశారు. అదే విధంగా వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే అమరావతి పనులు ఆపివేసినప్పుడు రాజధానిలో పర్యటించటాన్ని అందులో ప్రధానంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రస్తావించారు. అదే విధంగా మూడు రాజధానుల ప్రకటనలో తర్వాత ముళ్ల కంచెలు దాటుకుని రైతులకు అండగా నిలవటాన్ని పవన్ ఈ వీడియోతో గుర్తు చేశారు. అంతేకాకుండా జగన్ ప్రభుత్వంలో ఇబ్బందులు పడిన రైతుల గోడు వినటం, తదితర అంశాలన్నింటీనీ వీడియోలో పొందుపరిచారు. ఆ తర్వాత 2024వ సంవత్సరంలో కూటమి అధికారంలోకి రావడం, అమరావతిని నిలబెట్టేందుకు, శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధతను సాధించేందుకు ఇచ్చిన సంపూర్ణమైన సహకారాన్ని జనసేనాని ఇందులో ప్రస్తావించడం విశేషం.