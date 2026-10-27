వైఎస్సార్సీపీ 2.0 చూపిస్తే ఎన్డీఏ 10 ఎక్స్ చూపిస్తుంది: పవన్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:30 PM IST
Pawan Kalyan Warns YSRCP Leaders : వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. వారు వైఎస్సార్సీపీ 2.0 పేరుతో వస్తే, ఎన్డీఏ 10ఎక్స్ పవర్ చూపిస్తుందని హెచ్చరించారు. వైఎస్సార్సీపీ 1.0 హయాంలో వారు చేసిన హింసను తాము ఎంతో ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నామని ఆయన గుర్తుచేశారు. ప్రజలకు అండగా ఎలా నిలబడాలో తమకు బాగా తెలుసన్నారు. బలహీనుడు మాత్రమే ఇతరులను బెదిరిస్తాడని పవన్ చురకలంటించారు. నిజమైన బలవంతుడు ఎవరినీ భయపెట్టడని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడేటప్పుడు ఎంతో బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని పవన్ హితవు పలికారు. మళ్లీ మేమొస్తాం, నీ కథ తేలుస్తాం లాంటి రెచ్చగొట్టే హెచ్చరికలు చేయడం ఏమాత్రం సరికాదన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సూచించిన విధంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ప్రధాన స్రవంతి రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అలా కాకుండా పాత పద్ధతుల్లోనే వ్యవహరిస్తే సమాజానికి తీవ్ర నష్టం కలుగుతుందని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
Pawan Kalyan Warns YSRCP Leaders : వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. వారు వైఎస్సార్సీపీ 2.0 పేరుతో వస్తే, ఎన్డీఏ 10ఎక్స్ పవర్ చూపిస్తుందని హెచ్చరించారు. వైఎస్సార్సీపీ 1.0 హయాంలో వారు చేసిన హింసను తాము ఎంతో ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నామని ఆయన గుర్తుచేశారు. ప్రజలకు అండగా ఎలా నిలబడాలో తమకు బాగా తెలుసన్నారు. బలహీనుడు మాత్రమే ఇతరులను బెదిరిస్తాడని పవన్ చురకలంటించారు. నిజమైన బలవంతుడు ఎవరినీ భయపెట్టడని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడేటప్పుడు ఎంతో బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని పవన్ హితవు పలికారు. మళ్లీ మేమొస్తాం, నీ కథ తేలుస్తాం లాంటి రెచ్చగొట్టే హెచ్చరికలు చేయడం ఏమాత్రం సరికాదన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సూచించిన విధంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ప్రధాన స్రవంతి రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అలా కాకుండా పాత పద్ధతుల్లోనే వ్యవహరిస్తే సమాజానికి తీవ్ర నష్టం కలుగుతుందని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.