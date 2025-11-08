ETV Bharat / Videos

LIVE: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​ ప్రెస్ మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PAWAN KALYAN LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 5:17 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 5:28 PM IST

Pawan Kalyan Live after Inspects Red Sandalwood: తిరుపతి జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటిస్తున్నారు. తిరుపతి కలెక్టరేట్‌లో జిల్లా అటవీశాఖ అధికారులతో పవన్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. అనంతరం మామండూరు అటవీప్రాంతాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు. అటవీ సంరక్షణ, ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా నియంత్రణపై అధికారులు చేపట్టిన చర్యలను పవన్ కల్యాణ్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. మామండూరు ఫారెస్ట్ ఏరియాలో పవన్ మొక్కలు నాటి పర్యావరణ పరిరక్షణకు తన మద్దతు తెలిపారు. అక్కడి అరుదైన వృక్షాలైన ఎర్రచందనం, అంకుడు, తెల్లమద్ది, వెదురు మొక్కలను పరిశీలించారు. వాచ్‌టవర్ ఎక్కి మొత్తం అటవీ ప్రాంతాన్ని పరిశీలిస్తూ అధికారుల నుంచి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. వెలుగొండ, శేషాచలం అటవీ సరిహద్దుల ప్రాంతాల భౌగోళిక పరిస్థితులు, మామండూరుకు సమీపంగా ఉన్న స్వర్ణముఖి నది ప్రవాహ మార్గం, గుంటిమడుగు వాగు పరిసరాలను కూడా పవన్ ఆసక్తిగా వెదికారు. తరువాత మంగళం ప్రాంతానికి చేరుకుని 40 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఎర్రచందనం గోదాములను పరిశీలించారు. గోదాముల్లో నిల్వ ఉంచిన ఎర్రచందనం స్టాక్స్‌పై అధికారులను వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్‌పై చేపట్టిన కూంబింగ్, ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేషన్స్, వాచ్ టీమ్‌ల విధి నిర్వహణపై కూడా పవన్ సమగ్రంగా సమీక్షించారు. ప్రస్తుతం మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. 

Last Updated : November 8, 2025 at 5:28 PM IST

PAWAN KALYAN TIRUPATI TOUR
RED SANDALWOOD STORAGE
PAWAN INSPECTS RED SANDALWOOD
PAWAN KALYAN REVIEW MEETING
PAWAN KALYAN LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

