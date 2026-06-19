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Live: "అరణ్యరామం" నిర్మాణానికి పవన్‌కల్యాణ్‌ భూమిపూజ - ప్రత్యక్షప్రసారం - PAWAN KALYAN LIVE

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Pawan Kalyan Lays the Foundation Stone for Aranyaramam in Mangalagiri (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 11:06 AM IST

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Updated : June 19, 2026 at 11:12 AM IST

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Pawan Kalyan in Mangalagiri Live : మంగళగిరి, తాడేపల్లి నగర పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం ‘అరణ్యరామం’ పేరుతో అటవీ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ నిర్వహణకు సంబంధించి రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రతిష్ఠాత్మక కేంద్రాన్ని (ప్రీమియర్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ ఫర్‌ ఫారెస్టు అండ్‌ వైల్డ్‌ లైఫ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌) ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ మేరకు మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌ సమీపంలోని బ్రహ్మానందపురం అటవీ ప్రాంతంలో నూతన భవన నిర్మాణానికి శుక్రవారం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ భూమిపూజ చేశారు. సుమారు రూ.27 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించే ఈ భవనంలో మానవ, వన్య ప్రాణి సంఘర్షణ నివారణ కేంద్రం, ఫారెస్ట్‌ ఫైర్‌ కమాండ్‌కంట్రోల్‌ సెంటర్, స్టేట్‌ టైగర్‌ మానిటరింగ్‌ సెంటర్లు ఏర్పాటవుతాయి. వీటితోపాటు చిత్తూరు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోకి సరిహద్దు రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న ఏనుగుల రాకపోకలను మానిటరింగ్‌ చేసే కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రితో పాటు కేంద్ర సహాయమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రులు నారా లోకేశ్, కందుల దుర్గేష్, నాదెండ్ల మనోహర్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 

Pawan Kalyan in Mangalagiri Live : మంగళగిరి, తాడేపల్లి నగర పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం ‘అరణ్యరామం’ పేరుతో అటవీ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ నిర్వహణకు సంబంధించి రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రతిష్ఠాత్మక కేంద్రాన్ని (ప్రీమియర్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ ఫర్‌ ఫారెస్టు అండ్‌ వైల్డ్‌ లైఫ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌) ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ మేరకు మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌ సమీపంలోని బ్రహ్మానందపురం అటవీ ప్రాంతంలో నూతన భవన నిర్మాణానికి శుక్రవారం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ భూమిపూజ చేశారు. సుమారు రూ.27 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించే ఈ భవనంలో మానవ, వన్య ప్రాణి సంఘర్షణ నివారణ కేంద్రం, ఫారెస్ట్‌ ఫైర్‌ కమాండ్‌కంట్రోల్‌ సెంటర్, స్టేట్‌ టైగర్‌ మానిటరింగ్‌ సెంటర్లు ఏర్పాటవుతాయి. వీటితోపాటు చిత్తూరు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోకి సరిహద్దు రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న ఏనుగుల రాకపోకలను మానిటరింగ్‌ చేసే కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రితో పాటు కేంద్ర సహాయమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రులు నారా లోకేశ్, కందుల దుర్గేష్, నాదెండ్ల మనోహర్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 

Last Updated : June 19, 2026 at 11:12 AM IST

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TAGGED:

PAWAN KALYAN LIVE
DEPUTY CM PAWAN KALYAN
అరణ్యరామం నిర్మాణం భూమిపూజ
ARANYARAMAM IN MANGALAGIRI
PAWAN KALYAN LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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