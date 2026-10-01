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నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతిపథంలో 'పల్లెపండుగ' సరికొత్త విప్లవం: పవన్ కల్యాణ్

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పల్లెపండుగ కార్యక్రమం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొత్త విప్లవం : పవన్ కల్యాణ్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 12:21 PM IST

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Pawan Kalyan Hails Palle Panduga As Revolutionary Step : నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతిపథంలో పల్లెపండుగ కార్యక్రమం సరికొత్త విప్లవమని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ అభివర్ణించారు. నిన్నటి వరకూ అభివృద్ధిలో వెనుకబడిన మారుమూల పల్లెలు నేడు ప్రగతి కాంతులతో వెలిగిపోతున్నాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో గ్రామాల్లో రహదారుల పరిస్థితి, మౌలిక వసతులు లేక జనం ఇబ్బందులు పడిన తీరు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక జరిగిన మార్పులు వివరిస్తూ పవన్‌ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రూపురేఖల్ని పల్లెపండుగ ఎలా మార్చిందో వివరించారు. ఈ అద్భుత ప్రస్థానంపై పవన్ ఆనందం వెలిబుచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గ్రామీణ ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పల్లెపండుగ కార్యక్రమం ద్వారా సీసీ, బీటీ, గ్రావెల్‌ రోడ్లు నిర్మిస్తుండటంతో మారుమూల పల్లెలు నూతన శోభను సంతరించుకుంటున్నాయి. అంతర్గత దారులను సీసీ రోడ్లుగా అభివృద్ధి చేస్తుండటంతో రాకపోకలు సాఫీగా సాగుతున్నాయి.

Pawan Kalyan Hails Palle Panduga As Revolutionary Step : నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతిపథంలో పల్లెపండుగ కార్యక్రమం సరికొత్త విప్లవమని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ అభివర్ణించారు. నిన్నటి వరకూ అభివృద్ధిలో వెనుకబడిన మారుమూల పల్లెలు నేడు ప్రగతి కాంతులతో వెలిగిపోతున్నాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో గ్రామాల్లో రహదారుల పరిస్థితి, మౌలిక వసతులు లేక జనం ఇబ్బందులు పడిన తీరు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక జరిగిన మార్పులు వివరిస్తూ పవన్‌ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రూపురేఖల్ని పల్లెపండుగ ఎలా మార్చిందో వివరించారు. ఈ అద్భుత ప్రస్థానంపై పవన్ ఆనందం వెలిబుచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గ్రామీణ ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పల్లెపండుగ కార్యక్రమం ద్వారా సీసీ, బీటీ, గ్రావెల్‌ రోడ్లు నిర్మిస్తుండటంతో మారుమూల పల్లెలు నూతన శోభను సంతరించుకుంటున్నాయి. అంతర్గత దారులను సీసీ రోడ్లుగా అభివృద్ధి చేస్తుండటంతో రాకపోకలు సాఫీగా సాగుతున్నాయి.

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TAGGED:

ANDHRA PRADESH PROGRESS
RURAL DEVELOPMENT AP
PALLE PANDUGA VIDEO
PAWAN KALYAN SPEECH
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